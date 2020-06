Enfrenta sus temores para poder CO

Evaristo Rómulo González es una de las miles de personas que tiene la necesidad de salir de sus casas para ir a trabajar. No esconde en lo absoluto el miedo que le tiene al coronavirus cada vez que se encuentra en la calle, pero este desaparece un poco al llevar a cabo su noble labor de "viene-viene" para recibir propinas.

Evaristo comentó desde que cierra la puerta de su hogar se coloca el cubrebocas y no se lo quita en todo el día, salvo ocasionalmente para respirar mejor, sin importar que en el estacionamiento de la tienda departamental caiga el sol a plomo a 35 grados de temperatura.

"En mi colonia hay enfermos en San Valentín y otro en Bugambilia, y tal parece que mi yerno está padeciendo de esa enfermedad, pero no está tan seguro, pero se siente miedo, pero qué le vamos a hacer porque tengo que estar pendiente al trabajo porque si no llevo dinero no come mi familia", expresó mientras acomodaba un "carrito".

Desde las 8:00 de la mañana Evaristo ya se encuentra listo con su uniforme y silbato en mano para auxiliar a los automovilistas en acomodarle su mandado o cualquier otra cosa que necesiten y es hasta las 15:00 horas que termina su turno.

"Aquí mi trabajo vengo a vigilar los carros y estamos a los que nos den, nos apoyen con alguna moneda todos los carros. A nosotros no nos paga ninguna empresa nada más lo que nos den aquí es lo que nos llevamos de 100 a 150 pesos por día", señaló.

Así como Evaristo muchas personas sienten miedo de contagiarse por el Covid-19, más en estos momentos que los casos van en aumento, pero la necesidad de llevar comida a su casa hace que tenga que trabajar y cuidarse constantemente.