Enfrenta problemas

Miami, Florida.

El cantante mexicano Alejandro Fernández "El Potrillo" podría pasar de testigo a implicado por la golpiza propinada por sus escoltas a dos personas durante una fiesta en un hotel de la Ciudad de México, la madrugada del 17 de febrero pasado, indicó el abogado de las víctimas.

Sergio Arturo Ramírez señaló en una entrevista ayer, que Fernández podría comparecer en calidad de implicado, "no por comisión del delito, sino por omisión, que es cuando uno ve que se está cometiendo un delito y no hace nada por detenerlo".

Ramírez explicó que al integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público debe determinar antes "si hubiera algún tipo de grado de participación en la conducta" del intérprete de éxitos como "Me dediqué a perderte" y "Sé que te duelo".

"Podría tener un grado de participación, de inicio, él debe de comparecer como testigo de los hechos porque él estuvo presente ahí", ya que era una fiesta que le ofrecían y el incidente ocurrió frente a él, precisó el abogado.

Según Ramírez, una de las personas afectadas, quien había sido invitada a la fiesta, estaba tomando fotografías con su celular, cuando el agresor le empieza a exigir de una forma agresiva que lo tire y, tras arrebatarle el teléfono, la golpea y le rompe los dos dientes frontales de la parte superior.



