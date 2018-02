Enfrenta problemas por placas ´robadas´. Recibe las láminas en la Oficina Fiscal

Altamira, Tam.- El conductor de un auto particular fue detenido por la Policía Federal luego de que la matrícula resultara con reporte de robo a pesar de que ésta la solicitó ante la Oficina Fiscal de Altamira el 20 de diciembre.

David Robles Barrios, quien dijo ser profesor, aseguró que el carro le fue detenido y enviado al corralón pese a que mostró los documentos que lo acreditaban como propietario de la unidad y tenedor de la matrícula.

Ahora enfrenta un proceso en el que tiene que pagar casi 5 mil pesos de servicio de grúa y detención en el mesón de la unidad, pese a que se trató de un error cometido en la referida oficina pues al momento de la entrega no se cerciorarnos que la matrícula no contara con el reporte de robo.

Dicha matrícula, de acuerdo a datos contenidos en la página web de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuenta con reporte de robo con fecha del 25 de septiembre del 2011, siendo la numeralia XLR-6665 del estado de Tamaulipas.

El afectado refirió que la Policía Federal se apersonó en su domicilio y le hizo referencia que estaba incurriendo en un delito al portar placas colgadas y con reporte de robo.

"La semana pasada acude la Policía Federal a mi domicilio a recoger mi vehículo porque tenía reporte de robo, entonces acudo al día siguiente a la fiscalía y ahí me dicen que había un delito porque las placas eran sobrepuestas y yo les demuestro que soy propietario del vehículo, pero las placas que me dio la Fiscal sí".

Refiere que al reclamar el vehículo, no hubo negación, "pero me dicen que yo tengo que pagar todos los gastos como lo es de corralón, arrastre y pues les dije que no fue mi culpa y me dicen que de ellos tampoco, que es de la Fiscal del Estado, pero la Fiscal no me va a pagar nada".

Indicó que su vehículo de la marca Ford Contour modelo 2000 le costó 45 mil pesos, más 1,500 pesos que pagó por el emplacado y derecho vehicular, "y ahora tengo que pagar 4,750 por el corralón y el arrastre".