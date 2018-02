Enfrenta un problema más

Nueva York, E.U.

El Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, demandó a The Weinstein Company, empresa a la que acusa de romper las leyes de derechos civiles del Estado.

De acuerdo con el portal The Wrap, los demandados son The Weinstein Co. y los cofundadores de la empresa, Bob y Harvey Weinstein. éste último acusado por varias mujeres de acoso y abuso sexual.

MÁS ACUSACIONES

"(El documento) incluye nuevas y amplias acusaciones sobre el maltrato abusivo y explotador de Harvey Weinstein hacia empleados de la compañía", dice un comunicado publicado por la oficina del fiscal.

La demanda acusa que el ambiente de trabajo en The Weinstein Co. era hostil e incluía varias situaciones de acoso sexual, sin que los ejecutivos tomaran medidas para proteger a sus empleados.

Según el texto, Harvey Weinstein frecuentemente amenazaba a los trabajadores con expresiones como "Mataré a tu familia" y "No sabes lo que puedo hacer".

INVOLUCRADOS

Además, la empresa presuntamente contrataba a personas cuya labor era facilitar encuentros sexuales para el magnate. Otros, como los choferes, tenían la instrucción de llevar siempre condones e inyecciones para la disfunción eréctil en su auto.

También se afirma que algunos de los fondos de la compañía fueron usados para actividades ilegales.