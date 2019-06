Enfrenta otra demanda

Ciudad de México

El ex productor Harvey Weinstein recibió otra demanda ayer, esta vez por parte del ex director de recursos humanos de Weinstein Co., Frank Gil, quien alegó que no recibió un pago de 450 mil dólares por una investigación sobre filtración de información para el New York Times, reportó Variety.

Gil expuso en su demanda que Weinstein le pidió que descubriera a la fuente sobre un artículo publicado en octubre del 2017 en el que se destaparon varias acusaciones por acoso, abuso y mala conducta sexual por parte del famoso.

UNA INJUSTICIA

El ex trabajador fue suspendido a unos cuantos días de la publicación, y luego renunció; ahora culpa a Weinstein por incumplimiento de contrato, e incluyó en su querella a Bob Weinstein y a David Glasser, ex presidente y ex CEO de la empresa, respectivamente, de expulsarlo injustamente de la compañía.

En los documentos legales, Gil afirmó que le dijo a Weinstein que su hermano Bob y Glasser estuvieron detrás de la filtración de la información para el Times, aunque no proporcionó en la queja evidencia que lo comprobara.

Representantes de los hermanos Weinstein y de Glasser no han realizado comentarios hasta el momento.