Enfrenta nuevo reto

Monterrey, N.L.

A sus 30 años de carrera musical y 51 de edad, Beto Cuevas sigue asumiendo nuevos retos, rompiendo esquemas y sumando éxitos que lo han convertido en un rockero con estrella.

El chileno acaba de lanzar su EP Lateral, una especie de adelanto de lo que será un disco completo que pretende sacar a la luz antes que finalice 2019 y que contiene sus glorias musicales con invitados como María José, Leonardo de Lozanne y Monsieur Periné.

Además continúa con su protagónico en el musical Jesucristo Súper Estrella que se presentará el sábado 17 de agosto en la Arena Monterrey, donde Beto interpreta el personaje estelar y comparte créditos con Enrique Guzmán, María José, Leonardo de Lozanne, Yahir, Érik Rubín y Kalimba.

"Encarnar a Jesucristo en un musical que ya es un clásico es un verdadero y real privilegio, primero porque el musical no es nuevo, es la madre de la ópera rock y ser un cantante rock y tener el rol de Jesucristo es un sueño hecho realidad", contó el artista en entrevista desde Los Ángeles.

"Cuando me ofrecieron el musical les pedí (a los productores) que me dieran un par de días para tomar una decisión responsable. En algún momento pensándolo bien dije 'si yo por alguna razón no acepto hacerlo, voy a vivir toda mi vida pensando qué es lo que hubiese sido si lo hubiese aceptado, entonces inmediatamente dije: lo tengo que hacer".

LO HACE CRECER

Desde el estreno de Jesucristo Súper Estrella el 12 de julio en la Ciudad de México y hasta el día de hoy, Beto ha crecido como intérprete y como actor.

Aunque es un fiel creyente en Dios, el musical despertó en el cantante una mejor cercanía.

"Interpretar a Jesucristo me ha vuelto a activar a ese Jesucristo que tenemos todos dentro".

De su trabajo en teatro, sin duda marca un parteaguas porque aunque ya había actuado, es la primera vez que está en un musical.