Enfrenta la maternidad

Si existe un dicho que representa a Aislinn Derbez en esta etapa de su vida, es aquel que asegura que "lo que no te mata, te hace más fuerte".

Pese a los cambios que ha enfrentado al adentrarse al mundo de la maternidad, y luego de anunciar su separación en marzo de este año del actor Mauricio Ochmann, la actriz ha podido encontrar una estabilidad espiritual enfocándose en sí misma.

"No es fácil (ser madre), es un trabajo de todos los días. Un día te sientes súper bien, que lo lograste, que eres la mejor mamá, la mejor persona y que puedes equilibrarlo todo. Y de pronto hay otro día en el que no haces nada, te sientes fatal y desconectada.

IMPORTANTE LA PACIENCIA

"Nos pasa a todos, todo el tiempo, entonces es tener mucha paciencia y entender que es un trabajo que tienes que hacer todos los días, como el ejercicio", compartió Derbez en entrevista.

Trabajando diariamente en encontrar su propia motivación, la actriz ha comenzado a crear y levantar proyectos propios que conecten con su personalidad.

De entre estos destaca su línea de productos orgánicos y naturales para el cuerpo, así como su podcast La Magia del Caos, en donde comparte enseñanzas de vida.

"Creo que estoy viviendo una etapa muy especial para mí, porque sí estoy cumpliendo muchos sueños y haciendo cosas que realmente me llenan, me satisfacen y me gustan.

CONGRUENCIA Y RESONANCIA

"Estoy ahora sí enfocándome en los proyectos que me interesa realmente compartir y que tienen más congruencia y resonancia con el tipo de cosas que a mí me gustan", aseguró la hija de Eugenio Derbez, de 33 años.

Orgullosa de su travesía en cine, teatro y televisión, con proyectos como La Casa de las Flores y películas como A La Mala y Macho, la también empresaria está decidida a seguir este nuevo camino, mientras aprende a equilibrarlo con su vida personal.

"Es bastante saturado porque estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo que requieren mucho de mi capacidad, desde ser mamá hasta estar en distintos proyectos, pero me siento muy contenta.

"Sí fue un camino bastante complejo, dar el paso a la creatividad de crear mis propios proyectos. Requirió de más valentía y de perder el miedo a que no funcionara, pero creo que el atreverte a alzar tu voz, a hacer algo creativo y hacer las cosas que más te apasionan, tiene consecuencias bonitas y regalos muy grandes".

A principios de este año, la actriz anunció su separación del actor Mauricio Ochmann luego de tres años de matrimonio, aunque aún no han establecido un divorcio. De su relación nació la pequeña Kailani, de 2 años, con quien ambos conviven casi a diario.