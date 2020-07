Enfrenta JC Chávez Jr. otra sanción

La polémica volvió a formar parte de la esquina del boxeador Julio César Chávez Jr.

En un capítulo más de los escándalos protagonizados por el hijo de la Leyenda, la Comisión Atlética de Nevada y de Arizona lo suspendieron de forma indefinida, por lo que no podrá pelear en alguna de estas plazas.

El castigo para el Junior se dio como resultado a su negativa de realizarse un control antidopaje aleatorio, solicitado por la Asociación Anti Doping Voluntaria, en octubre del año pasado.

"Fue algo injusto completamente. Yo me hice todos los doping, en todos salí negativo", señaló el boxeador al programa No puedes jugar boxeo.

"Mi abogado ya metió la demanda contra Nevada diciendo que no hay nada, que nosotros hayamos hecho algo malo (.). Pienso que cualquier Comisión de Estados Unidos, que no sea la de Nevada, si ven el caso van a darme permiso, porque nunca he hecho nada malo".

Cabe recordar que Chávez Jr. ya sufrió una sanción por este hecho, por lo que tuvo que mover su pelea de diciembre ante Daniel Jacobs de Las Vegas a Phoenix.

Esta suspensión se suma a la que sufrió de siete meses en 2009 por dar positivo por el diurético furosemida, y a la del 2012 tras dar positivo a marihuana en un examen antidopaje.

Chávez Junior tiene un récord en el ring de 51 victorias (33 nocauts), 4 derrotas, un empate y una pelea que se fue sin decisión.