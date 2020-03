Enfrenta Inegi diversos retos

Los entrevistadores que fueron contratados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para realizar el censo de población y vivienda 2020 denunciaron diversas anomalías en su función, como violencia, acoso, horarios extendidos, así como nulas medidas de prevención por el coronavirus Covid-19. "Nuestra queja es porque estamos trabajando de noche, sin pago de horas extras, sin instrucciones claras, hay compañeras que han sufrido acoso pero que por temor han renunciado, aparte estamos expuestos con el nuevo virus". mencionaron.

Para evitar represalias, el personal solicitó a EL MAÑANA no revelar sus nombres. "Tenemos coordinadores groseros, que no se preocupan por nuestro bienestar, solo por sacar adelante las encuestas".

En los contratos que firmaron luego de una capacitación previa aparece que su jornada laboral es de lunes a viernes con horarios de 08:30 a 16:30 horas, aunque son citados a rendir informes de actividades después de las 20:00 horas. "Solo queremos que se respete lo que nos dijeron en la capacitación, lo que aparece en nuestro contrato, queremos el trabajo por eso estamos aquí, pero tampoco deben abusar, ni exponernos, sabemos que la situación de seguridad es complicada", insistieron.

Covid-19...

Mencionaron que el Covid-19 ha complicado el acercamiento a los domicilios, ya que la población opta por no abrir las puertas de su casa y aunque existe una herramienta en la que los ciudadanos pueden censarse a ellos mismos, los entrevistadores carecen de folletos para explicarles. "Muchas personas no quieren abrir las puertas de su casa por ls situación de salud, les explicamos que pueden censarse ellos, que nos dejen brindar información pero al no tener folletos, es imposible".