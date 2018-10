Enfrenta difícil proceso

Ciudad de México

Han pasado cerca de cuatro meses desde que la conductora Paola Rojas vivió una etapa llena de controversia a raíz de la publicación de un video íntimo protagonizado por su esposo, Luis Roberto Alves "Zague".

Rápidamente el clip se volvió viral y la periodista fue víctima de acoso en redes sociales, situación que enfrentó con valentía y la entereza que la ha caracterizado a lo largo de su carrera profesional.

Mirando en retrospectiva, la comunicadora hizo un balance de esta complicada situación, en la que también fue arropada por sus seguidores con una enorme cantidad de mensajes de apoyo.

"Sigo recibiendo mucho cariño. De todos los retos se aprende y con todas las dificultades creces. Entiendo la avidez de tener información, lo entiendo perfecto, soy periodista. Lo único que les pido a todos es comprensión", aseguró la comunicadora al programa Suelta la Sopa.

PIENSA EN SUS HIJOS

Además, Paola señaló que uno de los motivos principales por los que no ha hablado demasiado del tema, es por el bienestar de sus pequeños.

"Como ya lo dije alguna vez, yo no voy a decir algo frente a un micrófono que no le pueda explicar a mis hijos después. Mis hijos tienen siete años, entonces a ese nivel de dos niños de siete años, es mi discurso con respecto a mis temas personales. Ese es mi límite", explicó a la emisión.

Sobre los rumores que aseguran que existe un proceso de divorcio entre la periodista y el exfutbolista, Paola respondió con una sonrisa: "estamos acomodando todo".

Al momento de la publicación del video, Luis Roberto se encontraba en Rusia realizando la cobertura de la Copa Mundial de Futbol, por lo que no fue hasta un par de semanas después que rompió el silencio para hablar de los polémicos hechos.

"Cometí un error muy grave que ha afectado a las personas que quiero. Lo siento muchísimo. Me tocó a la mala ser víctima de un hackeo y posterior divulgación de ese contenido. Hoy se que no tenemos control sobre las redes sociales, sus usuarios y sus intenciones, pero sí lo tenemos de nuestro comportamiento. El mío fue inadmisible y ofrezco una sincera disculpa a todos los afectados. A mi familia, muy especialmente a mi esposa Paola, quien injustamente recibió ataques y acoso cobarde en las redes sociales", comentó a través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook. (Agencias)

