Enfrenta demanda

Ed Sheeran ha sido demandado por 100 millones de dólares por una compañía que acusa que el británico plagió el tema "Let´s Get it On" de Marvin Gaye con su canción "Thinking Out Loud", informó TMZ.

La canción de Gaye fue escrita por él y por un compositor llamado Edward Townsend, en 1973. Townsend murió en el 2003, y la empresa que demandó compró una tercera parte de los derechos de autor.

De acuerdo con la demanda, la canción de Sheeran tiene la misma melodía, ritmos, armonía, tambores, base de bajos, coros, tempo y síncope que la de Gaye.