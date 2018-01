Enfrenta demanda

Nueva York, E.U.

Un empleado de una inmobiliaria de Nueva York presentó una demanda contra la cantante Taylor Swift, a quien le reclama el pago de un millón de dólares en comisión por la venta de una propiedad en Manhattan.

En la demanda en un tribunal en Manhattan, un agente de la firma inmobiliaria Douglas Elliman, cuyo nombre no se menciona, reclama que la compañía que representa a la intérprete de Shake it Off lo excluyó del cierre del trato de compra de la propiedad en el vecindario de Tribeca, el pasado octubre, señala el New York Post.

EL PROBLEMA

De acuerdo con la demanda, los 1,08 millones de dólares que el agente inmobiliario le reclama a la estrella de la música corresponden al 6 % del precio de venta de su nuevo hogar en Manhattan.

El rotativo indicó además que entre las propiedades que el agente mostró a la artista está la amplia casa adosada donde el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn permaneció mientras enfrentó en esta ciudad cargos por violación, en 2012.

Según un artículo publicado el pasado mes de noviembre por la revista Times, Swift compró finalmente esta lujosa propiedad por 18 millones de dólares, ubicada justo al lado donde la artista tiene un penthouse, valorado en 19.95 millones de dólares.

Tribeca ha sido el destino de otras celebridades que tienen allí propiedades, entre ellas Meg Ryan, Justin Timberlake o Ryan Reynolds.

EXIGE SU COMISIÓN

De acuerdo con la demanda, los 1.08 millones de dólares que el agente inmobiliario le reclama a la estrella de la música corresponden al 6 % del precio de venta de su nuevo hogar en Manhattan.