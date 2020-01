Enfrenta demanda

Ciudad de México.

Ariana Grande fue demandada por Josh Stone, un rapero mejor conocido como Dot, quien aseguró que el tema 7 rings tiene varios elementos de su canción Yo need it, I got it.

Fue en 2019 cuando la también actriz lanzó el sencillo, pero apenas el 16 de enero de 2020 el rapero y su abogado acudieron a un juzgado en la ciudad de Nueva York para registrar la acusación, luego de que, afirmaron, dos musicólogos forenses han analizado ambos temas en conjunto y han coincidido que varios fragmentos tienen el ritmo y las notas muy similares.

LÍRICAS SIMILARES

Además, señalaron que el tema de Grande contiene líricas muy similares a las del rapero, en específico: "I want it, I got it. I want it, I got it", que la estrella pop frasea de manera similar al rapero, cuya canción dicta "You need it, I got it. You want it, I got it".

Stone además alega que el tema publicado en 2017 fue presentado a varios ejecutivos en la industria de la música, entre ellos el productor Tommy Brown, quien ha trabajado en varias ocasiones con Ariana, incluida la canción por la que se generó la demanda.

El escándalo se produce a pocos días de ser celebrada la entrega anual de los Premios Grammy, para los cuales la canción se encuentra nominada como Mejor Grabación del Año.

La intérprete de Greedy no ha dado declaraciones al respecto.