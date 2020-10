Enfrenta delitos menores

Shia LaBeouf fue acusado de delitos menores por agresión y robo. Los fiscales alegan que el actor, de 34 años, peleó con un hombre llamado Tyler Murphy y se llevó su sombrero, de acuerdo con una denuncia penal obtenida del fiscal de Los Angeles.

Los cargos fueron presentados el 24 de septiembre por el incidente ocurrido el 12 de junio.

Un representante de LaBeouf no respondió de momento a un correo electrónico enviado para conocer su postura.

LaBeouf, quien se volvió famoso cuando era adolescente en el programa de Disney Channel show "Even Stevens", es conocido por sus papeles en "Transformers" de 2007, "Indiana Jones and the Crystal Skull" ("Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal") de 2008 y "Honey Boy" ("Honey Boy: un niño encantado"), del año pasado, una película sobre su relación con su padre en la que también es guionista.