Enfrenta crisis de los 30

Tiene salud, el amor de una pareja y trabajo, pero aún así Daniela Luján no es feliz del todo, pues le pegó la crisis de los 30.

La actriz, quien junto con Jorge Ortiz de Pinedo y Eduardo Manzano se presentó en Monterrey, con la comedia Una Familia de Diez, compartió que está en una etapa en la que se cuestiona todo, incluso decidió que no quiere tener hijos.

"Es como una etapa en mi vida en la que digo ´no manches´, me cuestiono todo, mis decisiones, qué es lo que quiero, siento que estoy en un momento de incertidumbre", expresó la famosa.

"Creo que tengo justo ahora mi crisis de los 30. Sé que es muy fuerte y no debería, pero lo he platicado con amigos de cómo me siento y fueron ellos los que me pusieron el título, de que a lo mejor es mi crisis de los 30".

DECIDE NO TENER HIJOS

Aclaró que no es que esté inconforme con su vida, porque le agrada, pero admitió que siente un peso social.

"Sobre todo cuando me preguntan si quiero tener hijos, porque ya decidí no tener hijos", añadió la joven, de 31 años.

Muchos le han cuestionado esa decisión, incluso su madre; sin embargo, la celebridad está decidida, al menos eso es lo que piensa ahora.

"Todavía tengo de aquí a mi menopausia para pensarlo, pero por ahora mi decisión es esa", expresó la intérprete, quien señaló que tiene una relación estable con su novio.