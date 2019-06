Enfrenta Congreso rezago legislativo

´´Estos tres meses que siguen una vez que se termine la parte de la Legislatura y las sesiones, no quiere decir que vamos a dejar de trabajar´´ Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la JUCOPO local.

Cd. Victoria, Tam.

Aunque a fin del mes concluye el segundo período de sesiones del último año de la LXIII Legislatura de Tamaulipas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Glafiro Salinas Mendiola, adelantó que debido al rezago en más de 100 iniciativas por resolver es que los diputados serán convocados a períodos extraordinarios en julio, agosto y septiembre.

"Ya les dije a todos nuestros compañeros para que se preparen para una o dos sesiones extraordinarias, mínimo, mensuales porque tenemos mucho trabajo por hacer; tenemos muchos problemas qué resolver y no queremos dejar rezago", aseguró.

El diputado local dijo que esto tiene como objetivo entregar el Congreso local sin iniciativas pendientes a los nuevos diputados que tomarán posesión el primero de octubre.

"Soñamos con ser el Congreso más productivo de la historia, no ha sido fácil, no es fácil, todavía no lo logramos, por eso es por lo que este período de receso va a ser simbólico porque me verán aquí, verán a la Permanente y verán que vamos a estar citando cada vez que se necesite", adelantó.

A partir del primero de julio entrará en funciones la Diputación Permanente la cual recibirá y dictaminará los asuntos pendientes no obstante se requerirá de la votación del Congreso local en Pleno para poder desahogar ese rezago.

NUEVA FISCALÍA

Uno de los asuntos de mayor relevancia para la presente legislatura es en cuanto al proceso de transformación de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas a la nueva Fiscalía. El 15 de diciembre los diputados locales ratificaron al procurador Irving Barrios Mojica como fiscal general, el cual rindió protesta el 21 de ese mes; tras esto quedó pendiente la designación de los titulares de las fiscalías de Materia de Delitos Electorales, de Asuntos Internos, y en Combate a la Corrupción, así como el Reglamento Orgánico de la Fiscalía.

"Traemos todos los pendientes en lo que se refiere al área de Seguridad, Bienestar Social, Salud, Educación, tenemos muchos temas que tenemos que tratar y que no queremos que se nos queden en el tintero", enfatizó el diputado Salinas Mendiola.

"Estos tres meses que siguen una vez que se termine la parte de la Legislatura y las sesiones, no quiere decir que vamos a dejar de trabajar, pero cualquier cosa que se presente y todo lo que esté rezagado lo vamos a sacar", aseguró.