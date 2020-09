Enfrenta choque de grupos y amenazas de abandono

CIUDAD DE MÉXICO.

A 19 años de su creación, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) mantiene representatividad e interlocución, busca ganar peso político y estratégico, pero enfrenta choque de grupos y hasta amagos de abandono por parte de varios de sus integrantes.

Ex gobernadores que pertenecieron a la primera generación de la Conago, coincidieron en que, en medio de la pluralidad, la Conago debe mantenerse fuerte y unida para lograr mejores resultados, aunque reconocieron que sus integrantes tienen derecho a salirse, pues no es un organismo previsto en la ley.

Fernando Moreno Peña, ex Gobernador priista de Colima, consideró en entrevista que no hay una división dentro de la Conago, pero sí observa una especie de separación en función de los intereses de cada bloque.

"Yo creo que la Conago no debe desaparecer, porque se estaría creando un gran vacío, al final si el Gobierno federal no hace caso de los acuerdos de la Conago, cuando menos es un espacio de resonancia, de la parte importante de la Federación, que son los estados, es la expresión del federalismo.

"Ahora las cosas han cambiado, es otro estilo, otro manejo, también hay liderazgos entre los propios gobernadores, la cuestión de los partidos la ha llevado a hacer bloques al interior, esto también la ha metido en una dinámica diferente", señaló.

Ven avances... y trabas

Ex mandatarios señalaron entre los principales logros de la Conago, a casi dos décadas de su creación y cuatro generaciones de gobernadores, que se mantenga como el principal espacio de interlocución con el Gobierno federal y ajustes al sistema fiscal en beneficio de las entidades.

"El tema fiscal fue siempre el tema importante, el tema de las participaciones, la reforma fiscal, la Convención Nacional Hacendaria; los temas fiscales han sido siempre el motor de la Conago, más que motivaciones de tipo político han sido de tipo fiscal", indicó Moreno.

Romero Hicks también destacó la Primera Convención Nacional Hacendaria, en 2004, así como el diseño de lo que a la postre fueron reformas estructurales en áreas como educación, seguridad y Estado de derecho.

Indicó que el avance de los temas que impulsa la Conago depende en gran medida tanto del perfil de los gobernadores como del Presidente en turno.

"Hoy tenemos un Presidente que no escucha y que no entiende la vida de las entidades federativas, fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y esa parte él la vivió y la entiende, pero no entiende lo que pasa en Tlaxcala ni lo que pasa en Quintana Roo ni en otras partes", dijo.

Fernando Canales Clariond, ex Gobernador panista de Nuevo León, coincidió en que uno de los principales avances de la Conago ha sido la descentralización de los fondos captados por el Gobierno federal a través del sistema fiscal.

"La descentralización de fondos a los gobiernos estatales fue uno de los logros importantes que en la práctica, cuando hay instituciones sólidas, fuertes y honestas, pues son más efectivas para que rindan los frutos sociales esperados del gasto o de la inversión de ese recurso", destacó.

José Antonio González Curi, ex mandatario priista de Campeche, estimó que hoy, a diferencia del pasado, se percibe una situación de conflicto permanente, principalmente entre el Gobierno federal y los gobernadores del PAN, lo que traba la generación de acuerdos y la búsqueda de soluciones.

"Las relaciones eran difíciles, pero se podía hablar y se podía llegar a ciertos acuerdos, el único momento donde había posiciones muy duras del Gobierno federal, era cuando venían las elecciones para cambiar el Gobernador, esa es una gran diferencia.

Deciden su futuro; no sirve de nada, alegan

Gobernadores de la Alianza Federalista se reúnen hoy en Chihuahua para decidir si permanecen en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Creado en 2001, durante el sexenio de Vicente Fox, este foro de Mandatarios estatales buscaba analizar problemáticas comunes para plantear soluciones. Sin embargo, a decir de mandatarios actuales, los acuerdos de la Conago son una "simulación", pues carecen de obligatoriedad. "Me parece que ese modelo ya no sirve", consideró la semana pasada Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco.

"A través de la Conago, no hemos traído ningún beneficio a Nuevo León", sostuvo también el Mandatario de ese estado, Jaime Rodríguez. El anfitrión del encuentro de hoy, Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, dijo que la última reunión de la Conago en San Luis Potosí decepcionó a sus integrantes. "Es más un mecanismo de convalidación, ya no puede funcionar como contrapeso del sistema federal", planteó el panista.