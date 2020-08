Enfocan colectas a los productos de limpieza

Las colectas que ha emprendido la Iglesia Católica para apoyar a los damnificados del huracán Hanna en Reynosa ahora se han enfocado a los productos de limpieza y desinfección debido a que la mayor parte de las familias ya pudieron regresar a casa.

José Luis Cerra Luna, párroco adscrito a la parroquia "Nuestra Señora de Guadalupe", declaró: "Estamos haciendo colectas por fases, afortunadamente hemos recibido muy buena respuesta de la población, se ha mostrado muy solidaria en esta desgracia, ahorita lo que más se necesita son artículos de limpieza, ya que muchas familias están intentando regresar a la normalidad".

Las parroquias que sirven como centros de acopio son las Casa del Migrante "Nuestra Señora de Guadalupe", en la colonia Aquiles Serdán, la parroquia con el mismo nombre de la zona centro, el templo "Cristo Rey". de la Petrolera, así como los inmuebles de "San Martín" y "San Pedro" de la colonia Pedro J.Mendez.

Así como la iglesia "Sagrado corazón" de Jarachina. "El llamado a la comunidad es a que done, la colecta se enfoca a productos de limpieza pero esto no excluye a los que puedan traer alimentos no perecederos o platillos elaborados, ya que hay muchas colonias que continúan bajo el agua".

Cierra Luna, agregó que en todos los servicios religiosos que están haciendo oraciones en beneficio a los damnificados, que de acuerdo a cifras oficiales son más de 70 mil.