Enfocan bajo lupa al ´Buen Fin´

Aquellos comercios que pasen desapercibidos los protocolos de prevención ante el Covid-19 en este ´´Buen Fin´´ serán sujetos a multas, clausuras o amonestaciones de parte de la Comisión Estatal en Contra de Riesgos Sanitarios (Coepris).

Por lo que la representación en Reynosa de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) hizo un llamado a sus afiliados a respetar. "Nosotros le hemos pedido a las autoridades que incrementen su vigilancia, porque también nos preocupa la salud, queremos vender, pero no es justo que por alguien que no cumpla perdamos todos, entonces hacemos el llamado para que respeten, a que no bajen la guardia", dijo Advento Sosa Garza, presidente.

El protocolo Covid-19 incluye la prueba de temperatura y limpieza de calzado obligatoria para todos los clientes que busquen ingresar a un comercio.

Además del uso de cubrebocas, gel antibacterial, y de solo un miembro por familia para las compras,a fin de limitar el uso de un inmueble al 25 por ciento.

Población de riesgo

La Canaco ha fijado un protocolo de atención extra para las personas que forman parte de "grupos vulnerables" como adultos mayores y mujeres embarazadas. "Esto significa que cuando un comercio vea a una persona de la tercera edad o mujer embarazada les den prioridad de atención, por encima de los jóvenes y adultos, no los queremos haciendo fila ni esperando turno, ellos pasan primero", insistió Sosa.

Los menores de edad también forman parte de las restricciones, por lo que es importante que los clientes eviten llevarlos a las compras.

Quiénes y cuántos...

El gremio empresarial de Reynosa mantiene la expectativa de obtener al menos 800 millones de pesos durante el "Buen Fin".

Representa un incremento en sus ventas de entre un 15 al 20 por ciento.

En esta edición son más de mil 100 negocios los que están participando.