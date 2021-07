Enfocado en la seguridad

“Definitivamente la seguridad es lo que más nos ocupa y preocupa; por supuesto que será prioridad en nuestros primeros 100 días de gobierno, no se puede hablar de mejorar las condiciones de vida o de dar apoyos si no le entramos al tema, es urgente una ciudad tranquila, donde se pueda salir sin miedo, una vez que tengamos eso podemos hablar de lo otro como servicios básicos y apoyos”, dijo.

NECESIDADES

La ciudad de Miguel Alemán, ubicada a casi 100 kilómetros de Reynosa, enfrenta otros problemas con los servicios básicos, por ello dentro de su plan de trabajo está el garantizar un mejor acceso en el suministro de agua, luminarias y vialidades.

Así como el brindar apoyos a los estudiantes que presentan rezago, crear mayores áreas de recreación, deportivas y un hospital, agregó.

“Tenemos muchos centros médicos, y uno ampliado, por cierto en un lugar muy inseguro; yo busco crear un hospital que pueda dar servicio a los habitantes de Miguel Alemán e incluso a quienes viven en otros municipios como Camargo, Mier y Guerrero, voy a luchar de forma inalcanzable por ello”.

Su campaña política, de la que queda una semana, se ha basado en visitas domiciliarias para exponer de frente sus propuestas, dejando de lado los mítines y aglomeraciones.

La política

Ramiro Cortez fue presidente de Miguel Alemán del 2013 al 2016 por el PAN, y en la actualidad el municipio está gobernado por un alcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero aún así, se mostró confiado en que los resultados el 6 de junio le favorecerán.

“Voy a ganar las elecciones, estoy seguro, porque la gente me ha ofrecido su respaldo, ya me conocen, fui presidente municipal y di resultados, si no, no tendría cara, ahora quiero continuar para que a nuestra ciudad le vaya mejor”.

“Debemos recuperarnos; en el 2013 cuando resulté ganador obtuve 600 votos por encima de mi contrincante pero sé que en esta elección que se avecina serán muchos más, porque la gente ya comparó”, reconoció.

CONFÍA GANAR

El 6 de junio, la mejor encuesta

- EL MAÑANA presentó recientemente una encuesta en la que Cortez Barrera tuvo un empate técnico con su contrincante Servando López Moreno, del Partido Revolucionario Institucional.

- Sobre este tema comentó: “Yo me siento bien posicionado, traigo un excelente equipo trabajando conmigo, por eso creo que la mejor encuesta será el 6 de junio, pero por lo pronto seguiré recorriendo las casas, iré con los pobladores a pedirle su confianza”.