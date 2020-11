Enfilan al colapso siembras y ganado

Estamos en este ciclo de siembras de temporal ante una situación que podría ser catastrófica por ausencia de lluvias y por falta de apoyos federales". Hilario Barrera, Dirigente campesino

El panorama agropecuario en Reynosa se ha agravado de unos meses a la fecha pues mientras los campesinos están en peligro de no sembrar 55 mil hectáreas de tierra de temporal en el ciclo agrícola de temprano 2020-2021, los ganaderos enfrentan también una situación muy crítica a causa de la sequía y la falta de apoyos federales.

Ambos sectores transitan por un camino lleno de incertidumbre que podría derivar en un colapso y por ende en una baja drástica en cuanto a productividad, de granos y de carne.

Hilario Barrera Martínez, presidente del 14 Comité Regional Agrario, dijo que "la ausencia de precipitaciones pluviales perjudica gravemente a quienes sembramos tierras de temporal pues al no haber humedad en ellas, es difícil que germine la simiente".

"Estamos a merced de la madre naturaleza, si hay lluvias sembramos, si no pues no, así de sencillo. Aquí el único plan B es que nos llueva y así poder iniciar las siembras", agregó.

Y enfatizó:

"Estamos en este ciclo de siembras de temporal ante una situación que podría ser catastrófica".

TODO MUY CARO

Los combustibles -diesel y gasolina- así como el precio de la semilla de sorgo se han encarecido pues por una bolsa de sorgo, se paga ahora, según la variedad 1,800 pesos y hasta 3,500 pesos y con ella pueden sembrarse hasta tres y media y cuatro hectáreas.

Algunos ejidatarios, para preparar sus tierras, han tenido que pedir prestado y hasta vendido parte de sus animales -reses, chivas, borregas- para tener dinero.

Los temporaleros siembran de sorgo un 98% de las 55 mil hectáreas y hay muy pocos, si acaso un 2%, de soya. En tardío, un 4 por ciento de frijol y sorgo, señaló Barrera Martínez.

En cuanto a los propietarios rurales, tienen previsto sembrar en temprano 70 mil hectáreas en el distrito de riego 026, 30 por ciento de sorgo y 70 por ciento de maíz.

"Aquí, nosotros no tenemos problemas por agua, se tiene asegurado el riego lo que no es así en el distrito de riego 025, donde no tendrán el vital líquido", dijo Alfonso Longoria García, presidente del sector.

Añadió que el 20 de enero arrancan las siembras en maíz y termina el plazo el 15 de febrero. Para el sorgo, hasta el ocho de marzo.

DRÁSTICA CAÍDA

Por su parte, la ganadería tiene ante sí un horizonte lleno de incertidumbre. Han caído drásticamente las exportaciones de becerros por baja en precio y por falta de status sanitario. El status sanitario es requisito indispensable en Estados Unidos para autorizar su internación a ese país.

"Si antes embarcábamos 3,000 animales a la unión americana por mes, ahora solamente son unos 1,000, pero se tiene la esperanza de que a vuelta de año empiecen a mejorar las cosas", dijo Alfonso Longoria, también líder del sector pecuario en la ciudad.

Otro problema serio es que se agotan los pastizales en los ranchos y de continuar la sequía, en invierno tendrán que comprar comida pero también chamuscar nopales para darles a los bovinos.

El temor que hay entre es que llegue un frío severo y pueda provocar la muerte de animales que hayan enflaquecido por falta de alimento, indicó.

"Aquí para nosotros el plan B consiste en buscar la manera de sacar adelante el ganado, destetar becerros y dar de comer a las vacas con lo que se pueda. Si siguen enflacando, tendrán que venderse antes de que mueran. Lo que sí es que no tenemos apoyos federales como anteriormente los había", puntualizó.

Los plazos

