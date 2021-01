Enfila Covid a alerta máxima

Durante los primeros días de este año el Hospital General de Reynosa ha recibido al menos a 25 pacientes de Covid-19 en situación crítica, en contraste al clima de estabilidad y de pocas urgencias registradas antes de las fiestas de Navidad o Año Nuevo.

En este alarmante escenario, en los primeros cinco días del 2021, ya son seis los servicios funerarios exentos de pago que se han solicitado ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Reynosa por decesos causados por Covid-19.

Los hospitalizados han ocupado alrededor del 30 por ciento de las camas, y de acuerdo con David Aguilar Meraz, representante del Gobierno Estatal en la zona norte, esto surge por el descuido en los protocolos sanitarios.

"Nos da mucha tristeza que nuevamente la gente recurra a los hospitales, antes de la Navidad y del año nuevo eran muy pocos, ahora ya tenemos 25 hospitalizados, ellos están ocupando el 30 por ciento de las camas, ojalá que no sumemos más casos, que hasta ahí lleguemos, pero lo que ocurre es un reflejo del descuido de la población".

MÁS MÓDULOS

Señaló que el Hospital General de Reynosa cuenta con 80 espacios para pacientes Covid-19, tomando en cuenta los que se construyeron de forma temporal a un costado.

Pero de ser necesario, se deberá aperturar nuevamente un módulo en el Hospital Materno, así como en Octava Zona Militar y en gimnasios de universidades.

"La instrucción del gobernador es estar alerta y ver cómo va evolucionando la enfermedad, pero desgraciadamente no existe un panorama positivo, tendremos que hacer todo lo posible para atender a la población habilitando nuevas camas y sitios", advirtió.

Hasta ayer, Reynosa tenía registrados 5 mil 381 casos positivos, y 114 más bajo investigación.

Mientras que, más de 4 mil 360 personas aparecían como "recuperadas".

Por ello, Aguilar Meraz, precisó: "No se trata de crear una alarma en la población pero sí, de pedirles que por favor no bajen la guardia, que no hagan como que la pandemia ya terminó porque no es así, los casos siguen en aumento, no hay que salir si no se tienen motivos esenciales".

Reynosa vivió el panorama más critico de la pandemia del Covid-19 durante junio y julio del 2020, cuando el 90 por ciento de las camas en hospitales estaban ocupadas, incluyendo aparatos para respirar.

En aquellas fechas, era difícil conseguir oxigeno y medicamentos, además de que se brindaban consultas desde los vehículos.

MÁS FALLECIMIENTOS

De acuerdo con la tabla digital, el municipio de Reynosa ocupa primer lugar en fallecimientos con 762, seguido por Matamoros, con 534 y Tampico, con 525.

El hecho de que haya sido solamente la referida cantidad de trámites realizados por familiares de personas fallecidas por la enfermedad, no significa que no haya más casos de ese tipo en la ciudad, pues habrá aquellas personas que ya tenían un servicio contratado con alguna funeraria y lo están utilizando.

"Eso significa que pudiera haber más fallecidos por Coronavirus y que no pidieron apoyo del programa del gobierno del Estado por cuanto a exentar el pago de una cremación o inhumación", dijo Adalberto Elizondo Rivera, titular de la Coepris.