Enfila a urnas un PAN ´monolítico´

"Nos subimos al barco de Chuma porque queremos coincidir en un proyecto que haga crecer a Reynosa, pero que también de mejoras a la ciudadanía, no tengo dudas de que vamos a ganar, es la persona más en orden para manejar los recursos, con mayor capacidad, experiencia y no ha mentido como el otro candidato de cuarta que no tiene nivel para estar en una candidatura ", externó.

El legislador quién buscó contender por la alcaldía de Reynosa a través del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reconoció que entre los motivos que lo llevaron a sumarse al proyecto blanquiazul está la designación "impositiva" del Carlos Peña Ortiz, hijo de la actual alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez.

Además de las "traiciones" y anomalías que se han detectado en su campaña políticas, "hay demandas que evidencian lo que es él y el circulo que lo rodea, desde compras de procedencia ilícita, traiciones que ya se están dando y que van continuarán, por eso estoy contento, convencido de que al sumarme a Chuma hago lo mejor para que Reynosa no pierda, para que existan condiciones de desarrollo y de mejora para toda la población, sin intereses de por medio".

Agregó que su unión al PAN permitirá adherir nueva estructura y propuestas en beneficio de la ciudad.

En el anuncio estuvo presente el dirigente estatal del partido Luis Cantú Galván "El Cachorro", quien señaló:

"Esta es una gran suma de voluntades, de personas valiosas que buscan trabajar en favor de la ciudadanía, no de intereses, en el PAN tendremos las puertas abiertas para buenos perfiles que buscan hacer carrera política y no política a la carrera".

Por su parte "Chuma" a pocos días de que concluyan las carreras políticas reiteró su compromiso de unir esfuerzos con actores que sumen valores y herramientas positivas a su proyecto.

Aunque Ramos Ordoñez dejó en claro que no renunciaría a la afiliación de MORENA.

LA DENUNCIA

Previo al anuncio, el legislador insistió en que Morena debe aclarar a la brevedad posible qué procesos y lineamientos se tomaron en cuenta para designar a Carlos Peña Ortiz como candidato a la alcaldía de Reynosa, ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (Trieltam).

"Finalmente el Instituto nos da la razón, de que fue un proceso obscuro en donde se rompió la convocatoria, no hubo encuestas ni requisitos, entonces lo que sigue es responder ante el órgano, la resolución dice que el partido deberá reponer el proceso ya que la situación no se llevo de forma correcta", manifestó.

Y agregó:

"Fuimos muchos los interesados, que cumplimos con los requisitos y ninguno quedó, pero de repente apareció el hijo de la alcaldesa, eso es lo que queremos que se investigue".

También hizo públicos una serie de mensajes de texto que Peña Ortiz le envió desde el 20 de marzo, para defenderse de distintas acusaciones.

"Yo no tengo ningún problema con enseñar la conversación, aquí están los mensajes el primero me lo envió el 20 de marzo, y es su número, por cierto de Estados Unidos, él me está buscando, no yo a él, esto es realidad, no palabras".

Continuó: "Es una persona que miente así como lo hace con el pueblo tamaulipeco, si yo le pedí dinero para sumarme a su campaña como él dice, por qué me sigue buscando, incluso hasta ha ido a mi oficina así como le hacen otros personajes de la política importante".

Riiing: las llamadas del ´Makito´

