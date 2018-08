Enfermo mental destruye tianguis

A diario vemos deambular por las calles de nuestra ciudad a personas con discapacidades mentales, a las cuales no se les puede confiar acercarse ya que no sabemos como reaccionan ya que no coordinan sus ideas, pueden ser calmados o agresivos, como también ambas cosas a la vez, estas personas no sólo expone su integridad física sino también la seguridad de quienes los rodeamos. Tal es el caso de un hombre que fue captado en vídeo destruyendo un puesto de “El Riel” en el crucero ubicado en la calle San Luis Potosí con calle Coahuila Sur, quien siempre se le puede ver pacífico, ahora estaba actuando de manera agresivamente, lanzando piedras y tablas, tumbando el techo de este puesto y haciendo varios desmanes, el vídeo termina cuando este sujeto lanza un block hacia el techo que acababa de derrumbar.

Poco después de el destrozo que hizo, se le vio caminar desnudo por el tianguis, gritando que tenía mucho coraje y que iba a matar a alguien que según él, lo seguía, haciendo ademanes y aventando cosas a diestra y siniestra, provocando el pánico entre los vecinos de la localidad.