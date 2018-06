Enfermo su hijo

Ciudad de México

Vanessa Paradis faltó al estreno de su cinta A Knife in the Heart el martes porque el hijo que comparte con su ex pareja, Johnny Depp, está enfermo.

De acuerdo con el director de la cinta, Yann Gonzalez, el joven de 16 años tiene problemas de salud.

"Desafortunadamente Vanessa Paradis no pudo unirse a nosotros esta noche. Ella tuvo que ausentarse porque su hijo tiene serios problemas de salud", dijo Gonzalez en la presentación, de acuerdo con medios franceses, según People.