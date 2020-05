Enfermeras están cansadas de insultos de familiares de pacientes

Desde el Hospital General de Zona 48 del IMSS, en la alcaldía de Azcapotzalco, la enfermera Dani Urbán, manifiesta su cansancio de las largas jornadas, pero sobre todo de los insultos de los familiares de pacientes con Covid-19.

Al igual que sus compañeras, lleva noches sin poder conciliar el sueño, pensando en que se pueden contagiar del virus y no poder estar cerca de sus hijos y familiares.

"Algunas veces entre nosotras mismas nos damos ánimos, hay días que tenemos miedo, los días pasan y no podemos estar cerca de nuestros hijos, familia, te aterra pensar que te puedes contagiar, nosotros también ya estamos cansados", señala.

Sin embargo, la joven enfermera general revira que cl.

"Estamos cansados de escucharte decir que no servimos para nada, que de ti tragamos y que ahora nos pagan por matar a nuestros pacientes tus familiares, sí cansados de tanta ignorancia, y lo único que pedimos es que nos dejes trabajar, no queremos ser héroes, ni que estés eternamente agradecido, solo queremos tu respeto", explota

Señala que también hay "cansancio de la lucha constante por explicar una y otra vez por qué te tienes que quedar en casa, de que dejemos a nuestras familias, de que tengamos que invertir en nuestro propio equipo, para poder seguir cuidando de ti".

Y advierte: "Aunque no te guste escucharlo, mejor ve a casa y procura no ir al hospital, en las condiciones en las que estamos, es probable que cuando nos necesites, ya no estemos, porque lo que no se ve es que cada día hay menos profesionales de la salud en los hospitales".

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, el Hospital General de Zona 48 del IMSS está media capacidad en la atención de casos del nuevo coronavirus.