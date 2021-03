Enfermera y mujer ejemplar

“Desde pequeña me gustaba ayudar a la gente por eso que que decidí estudiar enfermería, me han tocado vivir momentos de alegría como ver el milagro de la vida, ver recobrarse a las personas tras una cirugía, o después de sufrir algún accidente, pero no todo ha sido alegría me ha tocado ver partir gente así como personas muy queridas”, dijo.

María Liliana, fue una de las mujeres reconocidas al conmemorar el Día Internacional de la Mujer por parte de ANALY A-C, Asociación Mexico Americana Pro derechos Humanos de los Latinoamericanos, Funerales Valle de La Paz y Julio Martinez Zárate.

Durante esta pandemia, Maria Liliana, sufrió el contagio del Covid-19, que la tuvo en cama delicada por algunos días, momentos en que reflexionó y valoró más su vida y la de los demás.

En esta etapa sufrió la pérdida de dos personas muy queridas para ella su compañero Julio y Doña Fide, dos personas no consanguíneas pero con un lazo afectivo muy fuerte.

Ella tiene la dicha de ser madre, su hija se llama Alejandra, quien es su motor diario y ha enfrentado los retos de la vida y de la pandemia.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se celebró un pequeño evento, donde se reconoció con la presea “Premio a la Victoria”, para una mujer extraordinaria, donde se entregaron reconocimientos.

Se reconoció el trabajo y la dedicación a: Aidé Cervantes Pérez, Lic. En enfermería, Danitza Alvarado Rodriguez Q.I, Marisol Chavez, Lic, Mireya Marisol Pacheco Lozano, enfermera, la señora, Ana María Gracia Castellanos, Consuelo Irasema Hernandez Leal, enfermera, Doctora, Josefa López Viveros, María Liliana Velázquez Hernández, enfermera y a la Lic. Cinthia Elisa Gómez.

