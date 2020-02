Enfermedad trastoca sus planes

Lleva meses abrie´ndose en ca- nal a trave´s de entrevistas, de su pole´mica autobiografía Yo, o en el biopic Rocketman. Elton John ha vuelto a triunfar en 2019 y lo que llevamos de 2020 con el li- bro y la peli´cula sobre su vida. Dos productos destinados a reevaluar el legado arti´stico y a rubricar la despedida profesional de una de las pocas superestrellas de su gene- racio´n que se mantienen vivas y en activo. Mientras, el ico´nico cantante londinense sigue viajando por todo el mundo con su largui´sima gira de despedida, un Farewell Tour en el que tiene previsto soplar las velas de su 73 cumplean~os. P ENFRENTA NEUMONI´A ocos di´as despue´s de brindar por su u´ltimo triunfo, el Oscar a la mejor cancio´n, a Elton John le ha sucedido aquello que ma´s temi´a y que ma´s le cuesta aceptar. No ha tenido ningu´n problema en contar co´mo en el pasado la cocai´na le con- virtio´ en un monstruo, o las excen- tricidades que ha cometido con su enorme fortuna. Sin reparo, ha deja- do un retrato terrible de sus padres y de algunas de sus parejas, pero si hay algo que no esperaba es que se viera su declive sobre el escenario. El pasado fin de semana, en mitad de un concierto en Auckland (Nue- va Zelanda), el cantante tuvo que parar, y, llorando, confeso´ que no podi´a seguir porque habi´a perdido la voz por completo. El diagno´stico oficial es una "neumoni´a ati´pica", ya en proceso de curacio´n, pero que ha conseguido mostrar la vulnera- bilidad de una figura tan exce´ntrica como extraordinaria y que podri´a precipitar el adio´s definitivo de un artista legendario cuya voz pareci´a inmune al paso del tiempo. Si hay algo que no ha abandona- do a Elton John con el paso de los an~os es su ego, que le ha enfrentado a celebridades como David Bowie o Madonna. Solo en las u´ltimas semanas, ha atacado a Bohemian Rhapsody para poner en valor Roc- ketman, una peli´cula que e´l conside- ra una biografía real. Sin edulcorar, como segu´n e´l estaba la cinta basa- da en la vida de Freddie Mercury.

"Nosotros hemos contado la ver- dad", ha declarado, en referencia a co´mo se suavizo´ la vida sexual y la relacio´n con las drogas de Mercury mientras los excesos de Elton se muestran abiertamente. E´l es cons- ciente de que desvelar esca´ndalos y segu´n que´ miserias contribuye a engordar la leyenda de una supe- restrella del rock, a aumentar su halo de rebeldi´a y carisma. En este proceso de retirada, los titulares son siempre bienvenidos. Reginald Ken- neth Dwight (su verdadero nombre) ha ofrecido muchos durante sus 50 an~os de carrera y especialmente los u´ltimos meses. HABLA DE TODO EN SU E AUTOBIOGRAFI´A n su autobiografi´a, Elton John cuenta sin tapujos la asuncio´n tardi´a de su homosexualidad, o la complicada relacio´n con sus padres. Con su madre estuvo siete an~os sin hablarse, e incluso ha hablado de la extrala relacio´n que tuvo con Rena- te Blauel, la mujer con la que llego´ a casarse en 1984, en uno de los mo- mentos ma´s duros de su adiccio´n a la cocai´na. Un proceso que le convir- tio´, segu´n sus propias palabras, "en un monstruo". Tras una vida personal convulsa, la estabilidad le llego´ hace 15 an~os al conocer a David Furnish, su marido desde hace seis y con el que tiene dos hijos de diez y siete an~os. Un asentamiento que le ayudo´ a poder hablar del pasado con tranquilidad, pero nada ha podido hasta ahora de- rribar un muro infranqueable para el cantante: su profesionalidad. Has- ta en los peores momentos de sus adicciones al alcohol, la cocai´na o la comida, Elton John desarrollo´ sus discos y sus conciertos de forma

intachable, y por eso le ha afectado tanto tener que cancelar tras que- darse sin voz en mitad de un recital. Cuando decidio´ retirarse hace tres an~os, momento en que anuncio´ su gira de despedida, lo hizo para pasar ma´s tiempo con su familia. "Sera´ la u´ltima vez que salga a la carretera. Mis prioridades en la vida han cam- biado, y ahora son mis hijos, mi ma- rido y mi familia. No quiero echarles de menos ni que me echen de me- nos", declaro´. A EMPEZO´ DE CERO nuncio´ este mastodo´ntico pe- riplo nada ma´s recuperarse de un ca´ncer de pro´stata detectado en 2017 y que le obligo´ a volver a apren- der a caminar.