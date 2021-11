Enfermedad discapacitante: En desamparo, hombre con pierna de elefante

"Esta enfermedad me pasó a causa de un golpe, que yo me caí de arriba, estaba bien alta una chimenea en la que estaba trabajando... me caí y metí las manos y todo el golpe cayó aquí en el pie, se hinchó todo y quedó marcado para toda la vida la cicatriz... eso me dejó marcado para toda la vida", dijo sentado en una acera de la calle Hidalgo en donde apela a la buena voluntad de los transeúntes.

Se necesita operación, pero vale 900 mil en Monterrey, en el Hospital Universitario y también es una operación riesgosa y peligrosa me dijeron los médicos de Tampico y de aquí porque es al lado del corazón* Valente Antonio Villegas Valdez, padece de Elefantiasis desde hace 22 años

"Esta enfermedad me pasó a causa de un golpe, que yo me caí de arriba, estaba bien alta una chimenea en la que estaba trabajando... me caí y metí las manos y todo el golpe cayó aquí en el pie, se hinchó todo y quedó marcado para toda la vida la cicatriz... eso me dejó marcado para toda la vida", dijo sentado en una acera de la calle Hidalgo en donde apela a la buena voluntad de los transeúntes.

"No ha habido ningún gobierno, ni clase de gobierno que se compadezca de eso ni mis hermanos ni nadie, absolutamente nadie... ya he pedido ayuda en instituciones de Gobierno, en donde quiera y nadie me hace caso", lamentó.

"Se necesita operación, pero vale 900 mil en Monterrey, Nuevo León, en el Hospital Universitario y también es una operación riesgosa y peligrosa me dijeron los médicos de Tampico y de aquí porque es al lado del corazón, una vena que viene de abajo – de la pierna – y sube hasta arriba, si esto no falla – el corazón – en el quirófano la libra uno, pero si falla ahí queda... está arriesgando la vida uno", narró.

LLEVA 22 AÑOS

De sus 58 años de edad, don Valente Villegas lleva 22 años luchando con esta enfermedad. Burgueño de nacimiento, de joven se trasladó a Reynosa en donde sufrió el accidente que le dejó afectada la pierna.

Tras eso se trasladó a Victoria, en donde lleva varios años buscando ayuda por parte de las autoridades, sin que hasta el momento haya habido respuesta.

"Esperanza así que tenga de un sueldo, una cosa que sea mensual no hay, yo nada más vengo a lo que Dios me da en el día, y hay veces que el tiempo está malo... si el día está malo mejor me voy para un albergue porque la gente no sale, allá me la paso, ya luego que se compone vuelvo a venir otra vez", contó.

Explicó que de lo que recauda saca para el alquiler de una habitación en un hotel económico ubicado en el 8 Ceros Matamoros, colonia Obrera de esta capital, para los traslados en taxi y para sus alimentos diarios.

"La gente pasa y da lo que trae, lo que pueden, hay unos que tienen unos negocios o traen nada más para lo que van a comprar y no... lo que da cada persona por su voluntad se agradece", comentó.

Si usted se encuentra en la capital estatal y quiere ayudarlo puede visitarlo a lo largo de la calle Hidalgo en la zona centro en donde con gusto lo recibirá.

¿Cómo ocurre?

- La Elefantiasis es un síndrome caracterizado por el aumento de algunas partes del cuerpo, especialmente en las extremidades inferiores y en los órganos genitales externos.

- En algunos casos se debe a la picadura de mosquitos, lo cual provoca una infección que afecta al sistema linfático, lo que produce un agrandamiento progresivo de extremidades que se acompaña de aspereza, arrugas y fisuras de la piel y el tejido subcutáneo.