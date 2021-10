´Enferman´ procedimientos

Las afectadas comentaron que la persona fue designada desde la ciudad de México, presentó el examen, que no informaron de la convocatoria a la base trabajadora, para que también pudieran participar, acusan.

Personal de Enfermería del ISSSTE Reynosa protestó por la designación de Félix Yesca Lucas como subjefe del área, ya que argumentan es empleado eventual y la base trabajadora no fue tomada en cuenta.

"Se nos adelantó el muchachito y nosotros la base trabajadora no tenemos el apoyo de nadie para este puesto, nuestro representante sindical lo está apoyando a él y estamos desamparados; somos cuatro personas y estamos desconcertados, nosotros también llenamos el perfil para este puesto", dijo Juani Macías Maple, trabajadora del área.

Las inconformes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informaron que enviaron un oficio, porque Yolanda Garza Quiroga, vino a imponer al sub jefe de enfermería.

"Es la primera vez que se ve aquí en la clínica del ISSSTE que vienen a imponer un puesto, anteriormente llega un papel donde ya se puede presentar y ahora no, ahora vino a presentarlo y presentar un oficio", recalcó.

Explicaron que se debe considerar como primera instancia al personal de base del ISSSTE, pero en esta ocasión no fueron tomados en cuenta.

"No se nos avisó de que estaba esa propuesta, mi compañera se acaba de jubilar y no se convocó para esa plaza, nosotros somos gente preparada también, soy licenciada en enfermería, mi compañera también tienen licenciatura y posgrado", dijo quien tiene 27 años en la institución.

Las inconformes señalaron que el joven es nuevo, pero que no están conformes con la situación, ya que solamente trae una hoja de evaluación, más no una hoja de asignación.

"Yo pienso que es lo justo que debieron haber checado los expedientes, la terna de las 3 personas que tienen la capacidad académica, la lic. Elizabet Barrera, la licenciada Cindi Reyes y la licenciado Héctor Santana", dijo Cindi Domínguez.

Justifican puesto para un eventual

Niega líder sindical haber metido las manos para beneficiar a un nuevo subjefe

Ante la queja de algunos trabajadores del área de Enfermería, el Sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Reynosa, aclaró que ahora las designaciones serán diferentes y todo en base a concurso.

José Luis Chávez Araiza, dirigente Sindical del ISSSTE Reynosa, comentó que ahora hay convocatorias para subir a puestos de confianza, jefaturas, direcciones y, coordinaciones.

Señaló que desde noviembre del año pasado se realiza todo mediante concurso, por lo que los puestos se confianza se van a elegir así.

El dirigente sindical recalcó que no se va a oponer al nuevo sistema del ISSSTE, que es ideal, "porque se acabó el amiguísimo, el compadrazgo y el ahijado político, porque se va a empezar a poner a personas preparadas y ajenas a cualquier compromiso, para evitar que se caiga en la corrupción", afirmó.

"El ISSSTE está cambiando, algunos jefes o directivos no tienen la información y se ven agredidos por este motivo, en cambio la gente joven que está metida en esto, ve la convocatoria, se inscribe, participa, le ponen un examen, lo pasa, va a las entrevistas, pasa el psicométrico y gana una plaza de confianza", dijo.

El dirigente sindical explicó que el grupo inconforme no acudió para participar, ya que se les hubiera dado todo el apoyo necesario. "Yo no impuse al señor Félix, el señor es un trabajador que pertenece a la fuerza del trabajo, conoce todos los departamentos, encontró la convocatoria, participando y ganó; el sindicato no ha metido mano, él ganó legalmente una plaza", expresó.