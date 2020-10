Enferma dengue a mil 511 tamaulipecos

Cd. Victoria, Tam.- Sólo en seis municipios se concentra el 77.75 por ciento del total de los casos confirmados de dengue en la entidad, informó la titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, destacó que este 2020 se trata de un ´año epidémico´ por lo que se espera un incremento en la incidencia de esta enfermedad en comparación con años anteriores.

"Tenemos actualmente la circulación en el estado de tres serotipos, el dengue virus 1, 2 y 3 de los cuatro serotipos que hay... mayormente en Tamaulipas circula el dengue virus 2 seguido del 1 y el 3 es relativamente nuevo", precisó la funcionaria estatal. Agregó que 2005 fue otro año epidémico el cual acumuló seis mil 901 casos entre dengue grave/con signos de alarma y dengue no grave, mientras que 2013 registró mil 556 casos.

Los municipios con más casos son: Victoria con 450, Reynosa con 234, Mante con 218, Nuevo Laredo con 142, Matamoros con 66 y Jaumave con 65, siendo el municipio de El Mante el que registró el primer caso de dengue este año.

Durante 2019 se registraron 400 casos por lo que este año, hasta la semana epidemiológica número 41, se registra un incremento del 277,75 por ciento.

"Aunque también tenemos cuadros sintomáticos coincidentes, no hemos tenido la confirmación de un caso que tenga Covid y que tenga dengue", destacó la doctora Molina Gamboa, "no lo hemos tenido en el estado por algunas informaciones que han salido en las redes, no hay oficialmente en Tamaulipas un caso que haya tenido dengue o que haya tenido Covid y dengue al mismo tiempo", reiteró.

Mencionó que la población con el mayor número de casos de dengue ronda entre los 10 y los 29 años, por otro lado recordó que ya se han estado llevando acciones para contrarrestar la propagación del mosco aedes aegypti, vector del dengue, como son campañas de nebulización, el rocío de 81 mil 86 viviendas con casos probables y confirmados, y han sido recogidas mil 915 toneladas de chatarra en hogares, "en la Jurisdicción Victoria y principalmente el Municipio de Victoria ya tenemos tres ciclos visitados al cien por ciento, los dos primeros ciclos están completados en todas las jurisdicciones en todo el estado".