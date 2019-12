Enferma Centro de Salud Rector

Río Bravo, Tam.- A pesar de que es una obra de rehabilitación completa la que se llevó a cabo a las instalaciones del Centro de Salud Rector, al paso de los meses es en varios de los tramos del edificio en donde se están registrando grietas de diferentes tamaños.

Recientemente recibió la certificación que acredita la unidad como de primer nivel, a efecto de que pueda obtener mayores recursos, eso no ha sido obstáculo alguno para que el deterioro que se presente en varias de las padrees siga avanzando.

Lo mismo en la parte de enfrente que en los costados y trasera, las cuarteaduras, algunas son de tamaño bastante regular, e inclusive en algunos casos ya han sido resanadas pero vuelven a salir.

No obstante y que no se ha logrado contactar al contratista, se tiene conocimiento por terceras personas que es y seguirá siendo un problema que no dejará de presentarse debido a que el terrenos s inestable.

Cab agregar que la situación no demerita, el hecho de que con todo y las grietas, es otra imagen la que finalmente presenta la unidad dependiente de la secretaría de salud.





En la parte posterior siguen avanzando de igual manera.