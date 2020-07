Enemistad de 30 años

En marzo de 1987 llegaba a las pantallas de medio mundo —habría que esperar 10 meses más para verla en España— la película El corazón del ángel. Escrita y dirigida por Alan Parker a partir de una novela una década anterior de William Hjortsberg, es un thriller de terror en el que el oscuro personaje Louis Cyphre contrata al detective privado Harry Angel para que encuentre a un cantante llamado Johnny Favorite. Una cinta que ha quedado en el recuerdo, sobre todo, por las interpretaciones de Robert de Niro en el papel de Cyphre y de Mickey Rourke en el del investigador. Pero que los cinéfilos conocen bien porque supuso la primera vez que ambas estrellas trabajaron juntos... y también la última. Toda su química en pantalla era inexistente detrás de las cámaras. De hecho, la relación entre ambos, entonces y durante los últimos 30 años, ha sido de absoluta frialdad.

La enemistad surgió, según explicó Rourke en una entrevista, el primer día de rodaje de El corazón del ángel. "Cuando estaba en la escuela de interpretación preparándome para ser actor, le admiraba como a Marlon Brando o a Al Pacino", contaba. Por ello, llegó a plató y se presentó ante su ídolo, pero rápidamente se quedó frío. "Cinco minutos después, vino y me dijo: ´Creo que es mejor que no hablemos, por nuestros personajes. Es mejor que no nos saludemos, ni charlemos, ni nada´. Eso hirió mis sentimientos un poco, porque le admiraba". Además, el intérprete de El luchador, de ahora 67 años, también contó que durante el rodaje de una escena De Niro, de 76, no quiso que le tocara.

Esa inquina por parte del siempre deslenguado y algo exhibicionista Rourke se ha dejado ver estos días en su perfil de Instagram, donde tiene 168.000 seguidores. El intérprete colgó una publicación hace unos días que borró poco después, pero de la que corren capturas por Internet, donde puede leerse una sarta de insultos, críticas y amenazas, de nuevo, contra De Niro, y que llegó a superar los 17.000 Me gusta.

La publicación de Mickey Rourke contra Robert de Niro borrada de su perfil de Instagram.

En un tono pandillero, increpándole de forma directa, Rourke escribe. "Oye, Robert de Niro, sí, estoy hablando contigo, puto pedazo de llorica. Un amigo mío me ha contado que hace unos meses te sacaron en los periódicos diciendo: ´Mickey Rourke es un mentiroso, va contando todo tipo de mierdas´. Pues escucha, señor Listillo en las películas, eres la primera persona que me llama mentiroso y ha sido en un periódico. Déjame decirte algo, cabronazo: cuando te vea juro por Dios y sobre mi abuela, mi hermano y todos mis perros que voy a avergonzarte seriamente, al 100%". Y firma su texto: "Mickey Rourke, a Dios pongo por testigo".

La cuestión es que tampoco hay ninguna declaración de Robert de Niro sobre su colega, al menos nada reciente. Lo más aproximado que hay a palabras del actor en los periódicos viene de su segunda polémica, ocurrida hace un año. Entonces, Rourke dio a conocer en un programa de la televisión italiana ese famoso distanciamiento de tres décadas, y lo hizo mientras explicaba —siempre según su versión— que De Niro le había vetado de participar en El irlandés, la última cinta de Martin Scorsese. "Scorsese, el gran director, quería verme para una película con Al Pacino, Joe Pesci, Chris Walken y Robert de Niro. La responsable de casting le dijo a mi agente que de Niro había rechazado trabajar conmigo en cualquier película", relató en el plató de Live – Non è la D´Urso.

Aquello era septiembre de 2019, cuando el representante del actor, Stan Rosenfield, en nombre de los responsables de la película, negó la acusación de Rourke.

"Según las productoras de El irlandés, Jane Rosenthal y Emma Tillinger Koskoff, y la directora de reparto, Ellen Lewis, a Mickey Rourke nunca se le pidió que estuviera en El irlandés ni se pensó en él o se le consideró para la película", rezaba un comunicado.