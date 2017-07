En el Tri se puede alcanzar la capitanía sólo para recibir una inyección anímica

En el Tricolor se puede alcanzar dicha distinción pese a ausentarse del equipo más de un año o sólo para recibir una inyección anímica.

Érick Gutiérrez fue el capitán contra Curazao, en su primer torneo oficial con el Tri mayor y apenas en su séptimo partido, con lo cual se convirtió en el duodécimo jugador en asumir dicha responsabilidad en los 34 partidos de la gestión de Juan Carlos Osorio.



"Estamos dando un mensaje al mundo de que no tenemos grandes figuras o líderes y que no nos vean con peligro como una potencia", compartió el ex técnico del Tri, Ricardo La Volpe, en redes sociales.



Las rotaciones, por lógica, han provocado que la capitanía pase de brazo en brazo.



En los partidos importantes, está claro quiénes llevan la voz de mando: Rafael Márquez en 10 partidos, Andrés Guardado en 9 y Héctor Moreno en 4.



Después está un grupo menos favorecido en el que destaca Hugo Ayala con tres duelos en los que ha portado la cinta, dos de ellos en esta Copa Oro.



Sorprendió que en octubre de 2016 en los amistosos contra Nueva Zelanda y Panamá, Giovani dos Santos fuera el capitán pese a que se había ausentado un año y dos meses del Tricolor.



En dicho lapso, Gio había estado en la polémica por la defensa pública hacia el "Piojo" Miguel Herrera tras la agresión a Christian Martinoli, las lesiones, la ausencia en las primeras convocatorias de Osorio, y finalmente por declinar su participación en la Copa América Centenario por motivos que al propio colombiano le costaba entender.



En duelos oficiales, Guillermo Ochoa fue capitán frente a Honduras, Diego Reyes contra Nueva Zelanda en la Copa Confederaciones, en aquel partido de las ocho rotaciones, así como ahora el "Guti" lo fue ante Curazao, en duelo de 10 cambios.



Miguel Layún y Jesús Corona han sido capitanes en duelos de preparación.



Contra Senegal, en febrero, Néstor Araujo portó la cinta en el primer tiempo y José Arturo "La Palmera" Rivas en el segundo, situación que le acarreó críticas a Osorio.