En el hogar aumentanlos accidentes: UNICEF

Los niños se encuentran en casa y los peligros en el hogar se incrementan en forma considerable, lo mismo pasa en las carreteras, los canales, drenes o ríos, por lo que las autoridades hacen un llamado para que las familias coadyuven con la prevención y se eviten accidentes.

De acuerdo a la UNICEF, todos los años, 750 mil niños mueren a causa de diversas lesiones, otros 400 millones se lesionan de gravedad.

Muchas de estas lesiones generan discapacidades permanentes y daños cerebrales, las lesiones son una causa importante de mortalidad y discapacidad entre los niños de corta edad.

Las lesiones más frecuentes son las caídas, las quemaduras, morir ahogado y los accidentes de carretera y muchas de estas lesiones se producen en el hogar o cerca de él.

En Reynosa, durante la temporada vacacional aumentan los accidentes en el hogar entre un 15 y un 20 por ciento, ya que los menores aprovechan sus días de asueto lo que significa un riesgo que puede terminar en la muerte.

Marco Antonio Martínez Alvarado, coordinador de Protección Civil Municipal, comentó que los accidentes más frecuentes son cortaduras, lesiones, fracturas, caídas y quemaduras.

“Hay riesgos por todos lados hay que cuidar a nuestros hijos, estar al pendiente de las indicaciones de Protección Civil”, dijo.

Explicó que en menos de dos meses, en Matamoros se presentaron dos casos en menores donde los adultos dejaron material químico al alcance de los niños lo que provocó lesiones.

Es importante que los padres eviten dejar las botellas de líquidos de limpieza tanto de cocina o baño en lugares donde los pueden alcanzar, ya que muchas veces son ingeridos.

“Se nos incrementan en estos tiempos los accidentes en nuestras casas, y más con los menores, pues están de vacaciones; hay que tener cuidado, hay que poner tapones a las instalaciones eléctricas, cerrar los tanques de gas, hay que cuidarlos y tomar la responsabilidad, cuidar dónde dejamos químicos, lo que usan las mamás para limpiar, ácidos, cloro”, expresó el coordinador de Protección Civil.

Las recomendaciones son para toda la población en general en esta temporada vacacional; para que no manejen en estado de ebriedad, verificar su auto, no usar celular cuando manejan, así como no meterse en lugares prohibido en los balnearios y no ingresar al río Bravo.