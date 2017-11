‘En el aire’, 881 mdp

Redacción central

En su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta que permanecen sin aclararse o justificar poco más de 881 millones de pesos del ejercicio 2016 -administraciones anteriores- en seis municipios de Tamaulipas, destacando el de Matamoros con alrededor de 790 millones de pesos.

Le siguen Río Bravo, con poco más de 49 millones; Nuevo Laredo con 18.5 millones; Reynosa con casi 13 millones; Tampico con 9 millones; y Madero con 1.5 millones de pesos.

En todos los casos se refiere a recursos tanto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, y/o a Participaciones Federales a Municipios.

Asimismo en los seis casos se ha dado oportunidad a los ayuntamientos actuales de aclarar cada situación, pero la conclusión de la ASF es que “se advierte que no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, y se considera como no atendido”.

CASO MATAMOROS

En su Pliego de Observaciones 16-D-28022-02-1604-06-001, para Matamoros, la ASF destaca: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 504,477,628.34 pesos (quinientos cuatro millones cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos 34/100 M.N.), por no presentar la documentación original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos de Participaciones Federales a Municipios 2016 correspondientes al periodo del 5 de enero al 30 de septiembre de 2016”.

En ese monto incluye 70,402.21 pesos “por pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado de siete trabajadores; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos de los programas financiados con participaciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente”.

En el pliego 16-D-28022-14-1605-06-001 señala: Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 205,038,872.36 pesos debido a que el municipio no presentó la documentación original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios correspondientes al periodo del 2 de febrero al 30 de septiembre de 2016.

En el 16-D-28022-14-1605-06-002: Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 23,955,851.53 pesos por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

En otra observación, la 16-D-28022-14-1606-06-001, señala: Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 46,943,914.92 pesos debido a que no presentó la documentación original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal correspondientes al periodo del 29 de enero al 30 de septiembre de 2016.

Finalmente, la observación 16-D-28022-14-1606-06-002 apunta: Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 9,607,501.28 pesos por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. El total de lo señalado irregular en Matamoros, donde la alcaldesa era Leticia Salazar, fue de 790,023,768.43 pesos.

La actual contralora de dicha ciudad, Rebeca Ramírez Cárdenas, respondió que se dio inicio a procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria.

LE SIGUE RÍO BRAVO

En la observación 16-D-28033-14-1614-06-001, la ASF señala que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 49,121,589.36 pesos (cuarenta y nueve millones ciento veintiún mil quinientos ochenta y nueve pesos 36/100 M.N.), debido a que el municipio de Río Bravo no presentó la documentación original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios correspondientes al periodo del 29 de enero al 30 de septiembre de 2016.

“En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número 161/CTLRIA/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados se consideran como no atendidos”, concluye la ASF como igual lo afirma en todos los casos.

Rogelio Villaseñor fue hasta el año pasado el alcalde de dicho municipio.

DE ESQUINA A ESQUINA

Sobre Nuevo Laredo, en su observación 16-D-28027-02-1608-06-001, la ASF “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 1,121,619.00 pesos, por pagos superiores a los establecidos en el tabulador autorizado de 743 trabajadores; en otro señalamiento “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 3,530,700.05 pesos, por el incremento del precio de los servicios para el ejercicio fiscal 2016 con respecto al precio pactado en el ejercicio fiscal 2015 de seis contratos de prestación de servicios.

Asimismo en otro cuestionamiento se presume un probable daño por 13,888,021.60 pesos, por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de marzo de 2017 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

En total lo cuestionado del 2016 fue de 18,540,340.65 pesos, en la tierra que gobernó Carlos Cantúrosas.

EL CASO REYNOSA

En su observación 16-D-28032-14-1612-06-001, la ASF señala un probable perjuicio por un monto de 10,292,508.58 pesos, por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 28 de febrero de 2017 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, “lo que originó que la población objetivo no recibiera oportunamente los beneficios programados, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social”.

Pliego de Observaciones 16-D-28032-14-1612-06-002: Probable daño o perjuicio por 642,833.85 pesos, por los volúmenes de obra pagados no ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016, y por destinar recursos del fondo para la adquisición de cinco computadoras de escritorio que no fueron localizadas físicamente.

Otra observación revela probable perjuicio por 2,056,872.67 pesos, por la falta de la documentación comprobatoria de la amortización de los anticipos.

El total de lo observado en el último año de José Elías Leal fue por 12,992,215.10 de pesos.

LOS CONURBADOS

Sobre Tampico, la tierra que gobernó Gustavo Torres Salinas, una observación es de 7,696,531.07 pesos, por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 30 de abril de 2017 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016, “lo que originó que la población objetivo no recibiera oportunamente los beneficios programados”.

Asimismo otra observación es por un monto de 1,319,445.34 pesos, por los volúmenes de obra pagados no ejecutados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016.

En total, de ambas observaciones resulta un saldo de 9,015,976.41 pesos.

Respecto al municipio de Madero cuando gobernó Mario Alberto Neri Castilla, se presume un probable daño o perjuicio por 1,534,668.16 pesos, por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 31 de diciembre de 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

En todos los casos, en el reciente informe de la ASF se concluye que los municipios fiscalizados fueron requeridos este año a solventar las irregularidades detectadas, pero se advierte que sus respuestas “no reúnen las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados se consideran como no atendidos”.

Leticia Salazar Vázquez.

790,023,768.43 Matamoros

881,228,558.11 total de los seis ayuntamientos









Rogelio Villaseñor Sánchez

49,121,589.36 Río Bravo

Carlos Canturosas Villarreal

18,540,340.65 Nuevo Laredo





José Elías Leal.

12,992,215.10 Reynosa





Gustavo Torres Salinas

9,015,976.41 Tampico





Mario Alberto Neri Castilla

1,534,668.16 Madero