Endurecerán penas contra abuso infantil. Agilizarán denuncia e investigación

Con cada acción que llevemos a cabo para garantizar la seguridad de nuestros niños, evitar que estos sean víctima de cualquier tipo de violencia y más de abuso sexual, estaremos contribuyendo para una mejor sociedad . Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Durante el lanzamiento de la campaña ´Contra el Abuso Sexual Infantil´, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer que enviará al Congreso del Estado una iniciativa de ley para endurecer las penas, así como agilizar el proceso de denuncia e investigación, en casos de abuso sexual en infantes.

"Estaremos pidiendo en un momento dado al Congreso del Estado que se hagan algunas modificaciones de ley como de las sanciones que sean de alguna manera más duras, más firmes, pero sobre todo poder agilizar la manera en que estas puedan llegar a presentarse como denuncia", dijo el mandatario.

La estrategia fue presentada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en el teatro Amalia González Caballero en esta capital, acompañado por la presidenta del Sistema DIF, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y la senadora presidente de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República, Josefina Vázquez Mota.

"Es un tema sensible, espinoso, que nadie quiere hablar de él pero que está presente y está perjudicando seriamente a nuestras niñas y niños. A veces como autoridad y sociedad atendemos primero lo más urgente y se nos olvida lo más importante; y no encuentro algo más importante que atender a nuestras niñas, niños y jóvenes que no solamente son el futuro sino el presente de Tamaulipas", dijo García Cabeza de Vaca.

En el arranque de la campaña se dio a conocer que alrededor del 90 por ciento de los menores víctima de abuso sexual conocen a su abusador, y que uno de cada dos víctimas son abusadas por un miembro de la familia.

En el último año se han presentado más de mil denuncias de casos de abuso sexual infantil a través del número de emergencias 911 en el estado de Tamaulipas, no obstante, se calcula que solo uno de cada 10 casos es denunciado.

"Tamaulipas inicia con un programa que garantiza un derecho fundamental que es que todos los niños y las niñas deben de ser respetados, escuchados, es una responsabilidad de toda una sociedad, del Gobierno del Estado, el evitar a toda costa y en especial atender a las víctimas de abusos sexuales", recalcó el gobernador García Cabeza de Vaca; "este no es un problema exclusivo de nuestro país, sino que es un problema mundial pero que en Tamaulipas es también muy serio".

En el lanzamiento de la campaña ´Contra el Abuso Sexual Infantil´ participó la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (en alianza con Unicef), la organización de origen hebreo Kolve Koaj AC, la CNDH, y las investigadoras argentinas María Beatriz Müller y María Cecilia López.

"Invito a toda la sociedad tamaulipeca a que nos sumemos a esta campaña, con cada acción que llevemos a cabo para garantizar la seguridad de nuestros niños, evitar que estos sean víctima de cualquier tipo de violencia y más de abuso sexual, estaremos contribuyendo para una mejor sociedad", exhortó el mandatario estatal.