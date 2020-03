Endurecen la vigilancia de recursos para el agua

El Mañana / Staff.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) endureció la vigilancia de los recursos que son entregados a las Comapas y Comisiones Estatales del Agua para programas de agua potable y drenaje en el 2020.

De acuerdo con las modificaciones a las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de agua negras para el 2020, las entidades municipales y estatales que reciban este tipo de recursos deberán de informar cuál es su manejo.

En caso de no cumplir con las normativas marcadas por la Conagua, los recursos se retendrán o podrán ser reasignados a otra entidad gubernamental en el país, tal como lo indican los datos del acuerdo

El no presentar el cierre del ejercicio anterior, no realizar los reintegros de recursos federales incluyendo los intereses, el no terminar las obras de acuerdo a los establecido en los contratos, o el retraso en la contratación de estas son causales para el congelamiento de los fondos.

Otro de los motivos para la retención o resignación de recursos son la cancelación de las obras, o la demora en el avance físico de estas, ademas de no ejercer los recursos por parte de las empresas contratadas.

En caso de llegar al punto de la reasignación de recursos, estos podrán regresarse a la entidad a los que se les asigno originalmente, siempre y cuando se regularice en los puntos marcados anteriormente.

El presupuesto que se asignara por parte de la federación a través de la Conagua será de hasta un 45 por ciento del costo total del proyecto que se presente para las localidades con hasta 499 mil habitantes.

Para los municipios rurales del estado el monto para obras de infraestructura del agua por parte de la federación será de hasta un 45 por ciento y un 50 por ciento en proyecto de obra nuevos.