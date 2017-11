´Enderezarán´ a carros ´chuecos´

Cd. Victoria, Tam.- Sin tratarse de una nacionalización, el Gobierno del Estado habrá de integrar un padrón de usuarios y de vehículos de procedencia extranjera ilegales, pero sin nacionalizarlos, para lo cual habrá de extender un documento que les permita circular en la entidad, detalló el subsecretario de Ingresos, Arturo Soto Alemán.

El funcionario estatal reiteró que el próximo año no se llevarán a cabo decomisos de unidades americanas que circulen ilegalmente o que cuenten con placas de organizaciones como la Onappafa o la UCD, "organizaciones que durante años se han dedicado a engañar a los ciudadanos no tienen ningún sustento jurídico de entregar placas que les permitan la libre circulación en el estado, no sirven para nada".

Recordó que tras hacer él estas aclaraciones la semana pasada, los líderes nacionales de estas organizaciones, Antonio Tirado Patiño de la UCD y José Guadalupe Barrios Núñez de la Onappafa, visitaron esta capital para hacer declaraciones al respecto, "vaya que les hizo ruido y vaya que les dolió, hasta los dos líderes nacionales se dejaron venir".

Consideró que si estas organizaciones empadronan a mil pesos por unidad al 10 por ciento de las 5 millones de unidades ilegales que circulan por el país recaudarían alrededor de 500 millones de pesos, por lo que cuestionó en qué se emplean dichos recursos.

"Nosotros vamos a integrar un padrón por parte del Estado para saber quién conduce estas unidades, los vamos a tener perfectamente bien identificados porque muchos de los actos violentos que se cometen en la entidad son arriba de estos vehículos de procedencia extranjera".