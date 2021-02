Encuesta: mayoría aprueba gestión de Biden en 1ras 2 semanas

El 61% aprueba la manera como Biden realiza su trabajo en los primeros días desde su investidura, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Aunque casi todo el apoyo a Biden proviene de sus correligionarios demócratas, alrededor del 25% de los republicanos dicen que aprueban su gestión inicial.

En una época de profundas divisiones nacionales, las cifras indican que Biden, como sus predecesores recientes, goza de una suerte de luna de miel. Casi todos los presidentes modernos han mostrado tasas de aprobación de 55% en promedio durante los primeros tres meses de gestión, según las encuestas Gallup. La excepción fue Donald Trump, cuya tasa de aprobación nunca superó el 50% en los sondeos Gallup, ni siquiera en el inicio de su presidencia.