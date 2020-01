Encuentro Palm Springs

Las películas An almost ordinary summer, de Simone Godano, y Military wives, de Peter Cattaneo, abrirán y cerrarán, respectivamente, la edición 31 del Festival Internacional de Palm Springs, que se llevará a cabo de desde ayer 2 de enero hasta el 13 de enero.

El encuentro cinematográfico, en el que participarán 188 películas, entre ellas 51 estrenos, inició con una gala en la que se premiará a Quentin Tarantino como el Director del Año, por su trabajo en la cinta Había una vez... en Hollywood (Once upon a time... in Hollywood), protagonizada por Leonardo DiCaprio ("Ricky Dalton") y Brad Pitt ("Cliff Booth").

RECONOCIMINETOS

En la ceremonia que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Palm Springs, también serán galardonados el director, guionista y productor Martin Scorsese, reconocido con el Oscar, Globo de Oro, BAFTA y Emmy, quien recibirá el Premio Visionario por su largometraje El irlandés (The irishman), basado en el libro Jimmy Hoffa: Caso cerrado, de Charles Brandt, y que protagonizan Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

De igual manera, la actriz y modelo Charlize Theron será distinguida con el Premio International Star por su papel de "Megyn Kelly" en la cinta Bombshell, del director Jay Roach, basada en el escándalo de acoso del director de una cadena de televisión estadounidense.

Asimismo, serán premiados la actriz y cantante Jennifer Lopez, así como los actores Joaquin Phoenix, Renée Zellweger y Antonio Banderas.

Tras la noche de gala iniciará el encuentro cinematográfico en el que se exhibirán 188 películas de 81 países en seis salas de cine locales; Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Guatemala, México, Perú y Venezuela serán los países que competirán por el premio iberoamericano del Festival de Palm Springs.

A LA JUSTA

Entre los títulos en competencia se encuentran La camarista, de Lila Avilés; El despertar de las hormigas, de Antonella Sudasassi Furniss; Lina de Lima, de María Paz González; Mano de Obra, de David Zonana; Monos, de Alejandro Landes Echavarría y Retablo, de Álvaro Delgado Aparicio.

Dirigida por Lila Avilés y estrenada en el primer trimestre de 2018 en el Festival de Toronto, La camarista relata la historia de una mujer (Gabriela Cartol) quien en medio de las lujosas habitaciones del hotel en el que trabaja sueña en transformar su soledad en compañía.

La cinta ganó el Premio Especial del Jurado, categoría Ópera Prima, dentro del 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, así como el premio del jurado del Festival International du Film de Marrakech y el galardón como Mejor Largometraje dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia.