Encuentran a mujer; la mataron a golpes. Exnovio la acosaba y amenazaba

Madero, Tam.- Con múltiples golpes fue localizado el cuerpo de una mujer que trabajaba como doméstica en un domicilio. Su patrona señaló que el novio la acosaba y amenazaba de muerte constantemente.

El hallazgo se registró alrededor de las 8:00 horas de este lunes atrás de una sucursal bancaria en Álvaro Obregón entre Independencia y Tamaulipas de la colonia Ampliación Unidad Nacional.

La mujer presentaba golpes fuertes en rostro, al parecer ocasionado con un objeto contuso.

Quién la tenía contratada como doméstica desde hacía tres años llegó al sitio, y dijo que tenía como nombre Guillermina de 55 años de edad originaria de Naranjos, Veracruz.

Aseguró que pudiera tratarse de su novio Celestino Reyes quien la ultimara, toda vez que constantemente la acosaba, sobre todo cuando salía de la casa donde trabajaba.

“Yo le dije en varias ocasiones que lo denunciara a las autoridades, pero ella no quería. Seguido la acosaba cuando iba por esta zona caminando”, dijo la afligida mujer.

Indicó que la hoy occisa vivía en su domicilio y hacía trabajos de limpieza en casas de sus familiares y de ella.

Por la mañana salió a prestar sus servicios, “pero me habló mi tía que Guille no había llegado, por eso le hablamos por celular y no contestaba, hasta que salimos a buscarla y nos encontramos con esta desgracia”.

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado tomaron conocimiento del deceso e iniciaron con las investigaciones para tratar de dar con el paradero del responsable.

Posterior a ello el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense.