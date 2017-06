Encuentran a menor desaparecida enterrada en patio de casa

Monterrey, México.

Esta mañana, familiares de la joven, quien había sido plagiada desde el pasado 8 de junio en el sector San Bernabé, señalaron que según las autoridades, el cuerpo es el de Leslie Rubí.

"Dicen que es ella, porque traía los mismo converse que traía Leslie. Ya ahorita mi hermana (mamá de Leslie) andaba reclamando el cuerpo", detalló una tía de la joven.



Entrevistada vía telefónica, Verónica Elizabeth, madre de Leslie, aseguró que la Procuraduría de Justicia le confirmó en un 99 por ciento que efectivamente es su hija la encontrada en esa casa de la Colonia Mirasol.



"Ya ahorita me dicen que hay un 99 por ciento de que sea mi hija, ya con el ADN que me habían sacado desde hace días a mi", dijo la mujer.



Agentes Ministeriales que investigaban la desaparición de la joven que fue secuestrada el 8 de junio del cruce de las calles Pizarra y Pedernal, en el Tercer sector de San Bernabé, dieron con una casa ubicada en la esquina de Guijillo y Colorin, en el primer sector de la Colonia Mirasol.



El lugar de donde fue plagiada y el sitio en donde fue encontrado el cuerpo sepultado se encuentran a una distancia de 2 kilómetros aproximadamente.



Entre ambos puntos se ubica la casa en donde vivía la joven, en la Calle Trapezoide número 127, en Fomerrey 110.



El sitio en donde la madrugada del sábado agentes ministeriales realizaron un cateo es una casa abandonada con un patio en donde criaban gallinas y pollos.



Esta mañana, vecinos del sector manifestaron que en esa casa meses atrás vivió una mujer con dos niños, pero que dejaron la vivienda al ser víctimas de varios robos.



Los habitantes del sector se mostraron sorprendidos, debido a que en el lugar no habían visto nada raro.



De acuerdo con una fuente allegada a la Procuraduría de Justicia, se estableció que agentes cercanos a las indagatorias del caso ya seguían la pista sobre la desaparición de una mujer.



La misma fuente destacó que al parecer los agentes de Homicidios y del grupo antisecuestros ya llevan avanzadas las indagatorias y posiblemente en las próximas horas darán a conocer los pormenores de lo que ocurrió con Leslie Rubí.



Desde el 8 de junio que se dio a conocer el caso del plagio de la joven, la comunidad regia a través de las redes sociales se puso en alerta y denunciaron que existía alarma de plagios de jovencitas en la zona norte de Monterrey.



La presión social del caso obligó a las autoridades a redoblar esfuerzos para dar con el paradero de la joven y de sus secuestradores.

El cuerpo fue localizado en una casa ubicada en la calle Colorín en el Primer Sector de la Colonia Mirasol. Foto: Especial