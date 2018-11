Encuentran pipa y camioneta desmanteladas en Nuevo León

Monterrey, México.

El reporte del hallazgo movilizó a los cuerpos policiacos y el arribo de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.



De acuerdo a los primeros datos, las autoridades encontraron un tanque de pipa color blanco con la razón social QTXPEESS, una camioneta tipo minivan Astro Chevrolet blanca, dos tanques con gas, una manguera, un soplete y una cabina de tráiler.



Una fuente dijo que según la información que se generó ayer, los vehículos tenían reporte de robo, pero no explicó de qué fecha.



En la brecha conocida Alcalá fue donde elementos policiacos atendieron el reporte del hallazgo de los vehículos abandonados.



Aunque en la pipa estaba la leyenda de que trasladaba material peligroso, las autoridades descartarían esa situación, ya que fue abierta con un soplete, lo que hubiera generado una explosión.



Sin embargo, no se ha establecido si la unidad llevaba droga u otra mercancía ilegal.



En la zona no fueron reportadas personas detenidas, agregó el informante.



El área fue acordonada mientras los peritos levantaban las evidencias que había en el lugar del hallazgo.