Encuentran osamenta de desaparecido hace dos años

Monterrey, México.

Dos años después de que desapareció tras salir de cacería con unos amigos, los restos de un hombre fueron localizados en el Cerro del Fraile, en Abasolo.



Las pruebas de ADN que realizaron las autoridades revelaron que el occiso es Armando Alanís Elizondo, quien fue visto por última vez el 9 de julio del 2016.



Sin embargo, aún no se ha aclarado la causa de la muerte del hombre.



Angélica Orozco, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), explicó que el 17 de julio fueron enterados del hallazgo de los restos humanos.



La osamenta fue hallada por una familia que excursionaba a la altura del kilómetro 20 de la Carretera a Monclova, en una zona aledaña a la empresa Thermotek.



En el lugar también fue ubicada una cartera con identificaciones a nombre de Alanís Elizondo.



Los restos fueron sometidos a pruebas de ADN y se confirmó que correspondían a Alanís Elizondo, quien tenía 36 años.



"Su familia nunca denunció la desaparición, no sabemos las razones, si fue por desconocimiento o por temor, pero se tenía ADN de ellos", expuso Orozco.



"En mayo encontramos unos restos en Salinas, avisamos en la región, la familia se enteró y se acercaron a hacerse las pruebas, no se necesita una denuncia para hacerse las pruebas, pero en ese momento los restos no eran de la persona que ellos buscaban".



La integrante de FUNDENL comentó que la Fiscalía General de Justicia ahora debe establecer la causa de muerte de Alanís Elizondo.



"Él es del municipio de Hidalgo. Salió a cazar conejos con dos amigos, pero ya no regresó, ellos sí volvieron", mencionó.



"Las circunstancias del fallecimiento fueron muy extrañas".



Orozco dijo que haber ubicado a su familiar le da tranquilidad a la familia de Alanís Elizondo.



"Ya terminó la zozobra de dos años en la que vivió esta familia", expresó.