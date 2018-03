Encuentran notas manuscritas de Shakespeare en el libro que le inspiró "Hamlet"

A poco más de un mes que un software contra plagios hallara una posible fuente de inspiración de William Shakespeare, un investigador señaló que encontró una serie de anotaciones en el libro que inspiró "Hamlet".

Se trata del ejemplar de "Las Historias Trágicas" que está en posesión de la Biblioteca Británica, institución que publicó en su diario los hallazgos del investigador independiente John Casson.

Casson dijo a "The Guardian" que vio unas marcas tenues y examinó cada página para comprobar que las anotaciones tenían que ver principalmente con la parte del príncipe danés Amleth (el Hamlet original), quien organizó un plan para vengarse luego que su tío fuera culpable de la muerte de su padre y después se casara con su madre.

El investigador asegura que los símbolos se tratan de subrayados, letras "Y", puntos y rayas para llamar la atención de determinadas partes del texto. Agregó que la tinta está prácticamente desvanecida, hecho por el que han podido pasar desapercibidas hasta ahora.

"Encontrar una fuente literaria de las obras de Shakespeare con notas. Es una pieza única", agregó.

Sostiene que las notas fueron hechas por el "Bardo de Avon" porque no encuentra quién más estaría interesado en ese texto de finales del siglo XVI aparte de Shakespeare. Aunque las anotaciones no están datadas, Casson cree que fueron realizadas antes que "Hamlet".