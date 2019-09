Encuentran muerto a Ric Ocasek, vocalista de The Cars

Nueva York, Estados Unidos.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York dijo que los agentes que acudieron a un llamado al número de emergencias 911 encontraron sin vida a Ocasek, de 75 años, alrededor de las 16:00 horas.



Señalaron que no había indicios de algún crimen y que el médico forense determinará la causa de la muerte.



Algunos de los éxitos de The Cars a fines de las décadas de los 70 y 80 incluyen "Just What I Needed", "Shake It Up" y "Drive".



La banda fue inducida el año pasado al Salón de la Fama del Rock and Roll.



En su faceta como productor, colaboró con proyectos como Weezer y No Doubt.



Ocasek también tuvo una carrera como solista, en la que grabó siete álbumes, el último de ellos Nexterday, de 2005.



En mayo de 2018, la modelo y actriz Paulina Porizkova anunció en redes sociales que ella y el cantante se habían separado tras 28 años de matrimonio. La pareja se conoció cuando grababan el video musical para "Drive".