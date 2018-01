Encuentran en Lesoto un diamante de 910 quilates

Nueva York, Estados Unidos.

Gem Diamonds Ltd halló la piedra de 910 quilates, aproximadamente del tamaño de dos pelotas de golf, en su mina Letseng en el país.



Es un diamante color D Tipo IIa, lo cual significa que tiene pocos o ningún átomo de nitrógeno y es una de las piedras más caras. El diamante es el quinto más grande encontrado hasta ahora.



La mina de Letseng es famosa por el tamaño y la calidad de los diamantes que produce y tiene el precio de venta promedio más alto del mundo. Gem vendió una piedra de 357 quilates por 19.3 millones de dólares en el 2015 y en el 2006 halló el Lesotho Promise de 603 quilates.



"Este diamante excepcional de calidad superior es el más grande extraído hasta la fecha y pone de relieve la calidad insuperada de la mina Letseng", dijo en un comunicado el máximo responsable Clifford Elphick.



Gem no dijo cómo lo venderá o cuánto podría valer. Su valor será determinado por el tamaño y la calidad de las piedras pulidas que puedan cortarse.



Lucara Diamond Corp vendió un diamante de mil 109 quilates por 53 millones de dólares el año pasado, pero obtuvo un récord de 63 millones por una piedra más pequeña de 813 quilates que halló al mismo tiempo en el 2015.



"El precio de los diamantes es sumamente variable y lo genera una multitud de factores", dijo Ben Davis, analista en Liberum Capital Markets. "Pero suponiendo que el diamante no esté atravesado por grandes inclusiones, inicialmente estimamos un precio de venta de 40 millones de dólares".



El mega hallazgo de Gem se produce después de la noticia de la semana pasada de que había encontrado piedras de 117 y 110 quilates.



Será otro empujón para la compañía que cayó hasta un mínimo récord el año pasado, cuando los precios de sus piedras se desplomaron y se vio obligada a cerrar una nueva mina en Botsuana.



La acción de Gem avanzó 18 por ciento, el mayor aumento en una sola jornada desde el 2010, y se negociaba a 93 peniques en Londres.



Los tres grandes descubrimientos elevarán la confianza de los inversionistas en que la compañía superó una escasez de piedras grandes y puede recuperar los diamantes más grandes sin romperlos.



Gem halló al menos siete piedras de más de 100 quilates en el 2017 y cinco el año anterior. Recuperó una docena que superaban 100 quilates en el 2015.



El diamante más grande descubierto es el Cullinan de 3 mil 106 quilates, hallado cerca de Pretoria, en Sudáfrica, en 1905. Fue cortado para formar la Gran Estrella de África y la Estrella Menor de África, que están incrustados en las Joyas de la Corona de Gran Bretaña.



El Lesedi La Rona de Lucara de mil 109 quilates es el segundo más grande, en tanto el Excelsior de 995 quilates y la Estrella de Sierra Leona de 969 quilates son el tercero y el cuarto más grandes.