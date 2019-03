Encuentran explosivos en aeropuertos y tren de GB

Londres, Inglaterra.

La Policía antiterrorista de Reino Unidos abrió una investigación tras hallar este martes tres paquetes explosivos en los aeropuertos de Heathrow y London City, así como en la estación de tren de Waterloo.



"Los pequeños dispositivos explosivos improvisados se encontraron en bolsas postales A4", informó la Policía Metropolitana, citada por la cadena británica BBC.



La unidad antiterrorista de la Policía británica considera que existe un vínculo entre los tres dispositivos recibidos cerca del mediodía de este martes en esos sitios públicos.



La policía fue llamada por el hallazgo de un paquete sospechoso en la Casa de Aviación del Aeropuerto de la Ciudad de Londres.



"Especialistas están en la escena. El edificio ha sido evacuado por precaución. La investigación está en curso", agregó la Policía Metropolitana.



Según autoridades, el Aeropuerto de la Ciudad de Londres está funcionando con normalidad y los vuelos no se han visto afectados por la investigación en curso.



"La Policía está tratando los incidentes como vinculados, pero mantiene una actitud abierta con respecto a los motivos", dijo el Alcalde de Londres, Sadiq Khan.



El primer paquete fue encontrado en el Centro Compass en los terrenos de Heathrow, el cual fue evacuado temporalmente.



Asimismo, la Policía de Transporte recibió una alerta cerca de las 11:40 horas locales para informarles de un paquete sospechoso cerca de la sala de correos de la estación Waterloo.



El paquete no fue abierto y la estación no fue evacuada.