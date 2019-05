Encuentran boletas con irregularidades

Tampico, Tam.

Unas 69 alteraciones diversas se encontraron en las boletas electorales que corresponden a los distritos locales 21 y 22, informó el consejero presidente del Distrito número 8 del INE, Héctor Fermín Cano Rocha, quien señaló que éstas serán sustituidas.

Precisó: "por algún sello se mancha alguna boletita o nos topamos con cosas de que se brincó algo con un folio o que se brincó, es un error de imprenta, por ejemplo si era el folio 69104 y decía 0004. Había 69 alteraciones de las 255 mil boletas electorales".

Cano Rocha indica que lo único que tenían es que el folio no correspondía, no era subsecuente y hubo una que hubo una raya y se quitó, porque no era apta para el voto.

Por ello, señaló que las quitaron e iniciarán con la sustitución y se va hacer un recorrido de folios.

El entrevistado explicó que en este caso se hará un recorrido de folios para que no afecte.

Manifestó que ésta es una labor de titanes pero ya están integrados todos los paquetes y están en la bodega, sólo falta esta tarea.

Una vez que ya hayan recorrido los folios se meten a la bodega y después se vuelve a citar a los representantes de partido para una sesión y ahí se van a inutilizar todas las boletas sobrantes y se cierra la bodega.

Manifestó que el 27 se abre porque es cuando vienen los CAE por los paquetes electorales para llevarlos a los presidentes de Casillas para ser entregadas del 27 al 31.

"El CAE viene por su paquete electoral para llevárselo a su presidente, pero se cerciora de que no le falte ningún requisito. Y cuando sale firma un recibo de que va completo, va hacer la entrega presidente de casilla y vuelven a contar el material le firma presidente de casilla y nos entregan un recibo el cual es un procedimiento normal", concluyó.